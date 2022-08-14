نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تونر كوري سحري عجيب: في نضارة البشرة وتفتيح الفوري دقيقة في الصباح ودقيقة في الليل تفرق كثيراً2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم تونر كوري سحري عجيب , حيث الكوريات دائما يبحثنا علي الوصفات الطبيعية التي تفتح البشرة وتخلص من المسام الواسعة بالبشرة ودائما يستخدمون ماء الأرز وماء الورد لمعرفتهم بفوائدهم العظيمة للبشرة من حيث التفتيح والترطيب وقفل المسام والأن جاءنا لكم بهذا التور الرائع والمميز في تفتيح البشرة وتوحيد لون البشرة والقضاء على الحبوب أعطاء الوجه نضارة وحيوية غير مسبوقة وللحصول على بشرة نضرة وصحية ما عليكي سوف تضعي التونر مرة في الليل ومرة في الصباح واتركيه على وجهك لن يمر كثيراً حتي تتمتعي ببشرة خالية من المسام الواسعة وتحصلي علي تفتيح رائع للبشرة من خلال مقالنا هذا من موقع ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل تونر كوري سحري عجيب هذا التونر الكوري العجيب في نضارة البشرة وتفتيحها2022.

مكونات عمل تونر كوري سحري عجيب في تبييض ونضارة البشرة بشكل مبهر2022

سوف نتعرف على مكونات هذا التونر العجيب مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل مكان وهي كالتالي:-

٣ملاعق من أوراق الورد المجفف.

١ملعقة كبيرة من جيل الصبار.

١ملعقة كبيرة من زيت الورد.

١ملعقة صغيرة من العكر الفاسي (بودرة دم الغزال).

طريقة التحضير

الأن نتعرف معنا علي طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالاتي:-

نحضر وعاء ونضع فيه ٣ملاعق من أوراق الورد ثم نضع عليه كوب ماء ساخن. ثم نقلب جيدا ثم نترك الخليط لمدة نصف ساعة تقريباً مغطاه. بعد ذلك نضع في طبق ملعقة من جيل الصبار معها ملعقة من زيت الورد ونقلب جيدا ثم نضيف بودرة دم الغزال وتنقلب جيداً حتى يمتزج المكونات. ثم نصفي الورد جيدا في وعاء ثم نضيف له الخليط السابق تحضيره ونقلب جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع التونر في زجاجة محكمة الغلق ونحتفظ به في الثلاجة.

طريقة الاستخدام

اليوم سوف علي طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وسحرية ومفيدة لكم هي كما يلي:-.

نقوم بغسل الوجه جيداً بغسول مناسب لكي ينظف البشرة .

ثم نقوم بوضع التونر علي البشرة يومياً لا يجب غسله.

استعمال التونر مرتين يوميا سوف تلاحظين الفرق في التفتيح والنعومة والترطيب.

فوائد التونر الكوري الرهيب لبشرة خالية من أي عيوب وتحدي بشكل مبهر

نتعرف الأن علي فوائد مذهلة لهذا التونر العجيب وهي كالآتي:-