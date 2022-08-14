نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة أقسم بالله معجزة ربانية هتصدمك لما تشوفي بياض جسمك وبشرتك مش هتلاقي مثلها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من السيدات عن وصفة مجربة تعمل على منح البشرة البياض المطلوب وتخليصها من المشاكل الشائعة في فصل الصيف مثل الجفاف أو الاسمرار أو الالتهاب وغيرهم الكثير من المشاكل، ولذلك يمنك توديع كل تلك المشاكل من خلال تجربة ماسك النشا والحليب الذي سيمنحك النضارة والنعومة والترطيب والتبييض حتى ثلاثة مرة أكثر، فهي وصفة طبيعية للعناية بالبشرة ولن تكلفك الكثير ومجربة فلا يوجد منها أي ضرر على بشرتك. وصفة أقسم بالله معجزة ربانية (ماسك النشا والحليب للبشرة) المكونات: ثلاث ملاعق من الحليب السائل.

معلقتين من مسحوق ذرة النشا.

معلقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.

معلقة صغيرة من كريم البانثينول.

معلقتين من زيت الزيتون. طريقة التحضير والاستخدام: نقوم غسل البشرة جيداً باستخدام الغسول المنقي للبشرة ثم نجففها جيدا باستخدام منشفة قطنية.

ثم في وعاء قم بإضافة جميع المكونات التي ذكرت وخلطهم جيداً باستخدام ملعقة خشبية صغيرة.

وبعد ذلك يوضع هذا الماسك على البشرة النظيفة مع تجنب وضعه حول العين.

ثم يترك لمدة نصف ساعة ثم يغسل جيداً بالماء البارد بحركات دائرية بأصابعك.

تكرر هذه الوصفة بصورة مستمرة ولا تتوقف حتى تحصل على النتيجة المرغوب فيها.

ويفضل بعد مرور ربع ساعة من عمل الوصفة وضع أي كريم مرطب للحصول على أكبر استفادة ممكنة. فوائد ماسك النشا والحليب للبشرة هناك الكثير من الفوائد الجمالية التي يمكنك الحصول عليها من خلال تجربة وصفة النشا والحليب للبشرة، ويمكننا التعرف عليهم من خلال الآتي: أولا: إن النشا يعمل على تهدئة التهابات البشرة عند ظهور الاحمرار أو لسعات الشمس.

ثانيا: يعمل الحليب على ترطيب البشرة وتهدئتها ومنحها النضارة المطلوبة.

ثالثا: يساعد ذلك الماسك على تفتيح المناطق الداكنة في البشرة والجسم.

رابعا: إن لتلك الوصفة دور فعال في التخلص من علامات تصبغ البشرة أو آثار الحبوب.

خامسا: إذا تم إصابة بشرتك بالالتهابات نتيجة استخدام مستحضرات التجميل فيمكنك اللجوء لتلك الوصفة لتخلص من آثار الالتهاب على البشرة.

سادسا: يساهم ماسك النشا والحليب في إزالة الجلد الميت وتخليص البشرة من البثور السوداء الناتجة عن تراكم الأوساخ.

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