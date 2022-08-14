خبير مصري ..يجدد الأمل لمرضى سرطان الجلد.. وينجح في تقليص العلاج الإشعاعي فيديو

انت الان تتابع خبر خبير مصري ..يجدد الأمل لمرضى سرطان الجلد.. وينجح في تقليص العلاج الإشعاعي فيديووالان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- صرح الدكتور خالد عبد السلام، استشاري العلاج الإشعاعي للأورام بجامعة مونستر بألمانيا، أنه نجح في تقليص مدة العلاج الإشعاعي لـ ليمفوما الجلد «السرطان»، من 70 يومًا لـ 8 أيام وبأعراض جانبية أقل.

وأوضح الدكتور خالد عبدالسلام، أنه بدأ أول بحث من 2011 لـ 2015، وتم مقارنة أبحاثه بما توصل إليه العالم الأمريكي جون ترامب، عم الرئيس الأمريكي السابق ترامب، حيث يعمل الأخير في نفس المجال، وقد كانت الجرعة تتم على مدار 70 يومًا، وأصبحت الآن 8 أيام فقط.

وأشار استشاري العلاج الإشعاعي والأورام إلى أن ما توصل له أصبح معتمدا في البروتوكول الألماني الآن، وأن هناك استشهاد بما وصل له بالبحث في دول كثيرة.