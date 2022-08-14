نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البسبوسة بجوز الهند للشيف حسن بكل التكات والحركات للحصول على أشهى طعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحب الجميع تناول الحلويات الشرقية بكافة أنواعها، ونعتبر البسبوسة من أهم أنواع الحلويات الشرقية التي يعرفها الملايين من الأشخاص حول العالم كما أنها تعتبر من الحلويات المفضلة لديهم ولذلك فإنه يوجد الكثير من التساؤلات حول طريقة صنع البسبوسة بجوز الهند في البيت حيث أنه يوجد بعض الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في عمل البسبوسة في البيت حيث أنهم لا يحصلون على نتيجة مرضية لهم، ولذلك فإننا نقدم لهم خطوات صنعها على طريقة الشيف حسن كما أننا سوف نقوم بتقديم المقادير الخاصة بها.

مكونات بسبوسة جوز الهند

يتم الحصول على بسبوسة لذيذة في البيت في حالة قد تم ضبط المقادير والمكونات التي تدخل في صنعها حيث تعتبر عملية ضبط المقادير في عمل الحلويات هي العنصر الرئيسي في الحصول على ذلك الطعم المميز الذي نجده دائما في الأماكن المخصصة لذلك وتتمثل مكونات البسبوسة في التالي:

600 جرام دقيق سميد.

2 ملعقة جوز هند.

2 ملعقة بيكنج بودر.

كوب سكر.

كوب حليب.

علبة قشطة.

شربات لتحلية البسبوسة.

خطوات تحضير بسبوسة جوز الهند

يمكن أن يتم تحضير البسبوسة بطريقة الشيف حسن بسهولة في البيت حيث باتت الطريقة التي يمكنك أن تحصل بها على افضل مذاق البسبوسة في المنزل من أسهل الطرق فقط كل ما ينبغي عليك فعله هو الالتزام بهذه الخطوات وبعدها استمتع بأطيب مذاق وتتمثل الطريقة في التالي: