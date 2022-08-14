نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد بأقل تكلفة تنعيم وفرد ورطوبة ملهاش مثيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك وخلال هذا الوقت تقوم بعض الفتيات بعمل بروتين أو كيراتين من أجل فرد الشعر وجعله ناعم، ولكن نعلم جميعا أن هذه المكونات ضارة على الشعر لاحتوائها على بعض المواد الكيميائية التي تهلك بصيلات الشعر وجذوره وتجعله يتساقط ويصبح هايش ومجعد مرة أخرى ولذلك نقدم لكم أقوي كيراتين طبيعي للشعر المجعد. أقوى كيراتين طبيعي للشعر المجعد المكونات: 2 ملعقة كبيرة من النشا.

علبة زبادي طازج.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من جل الصبار. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر وعاء ونضيف بداخله النشا مع الخميرة الفورية ونقلب ثم يضاف الزبادي ونمزج المكونات حتى يصبح القوام سميك. بعد ذلك نضع زيت الزيتون وزيت اللوز وأيضا جل الصبار ونخفق مرة أخري حتى تختفي أي تكتلات ثم نمشط الشعر جيدا. ندهن جذور الشعر وحتى الأطراف بهذا الكيراتين الطبيعي ثم يمشط مرة أخرى للتأكد من وصول المكونات لجميع أجزاء الشعر. يغطي بكيس بلاستيكي ويترك لمدة ساعة ثم يشطف بالماء والشامبو وسوف تلاحظي أن شعرك أصبح مفرود وناعم بكل سهولة. فرد الشعر بمكونات طبيعية من البيت البيض والموز: المكونات: ثمرة موز مستوية.

2 بيضة.

ملعقة صغيرة من الخل.

2 ملعقة من زيت السمسم. طريقة التحضير والاستخدام: نخفق البيض جيدا ثم نضيف ثمرة الموز المهروسة وباقي المكونات ونقلب يوضع المزيج على الشعر كاملا ثم يلف على هيئة دوامة.

أو نقوم بعمل كعكة في مقدمة الرأس ويغطي بقبعة الاستحمام أو الاسترتش ثم يترك على الشعر لمدة ساعتين ويغسل بالماء الفاتر والشامبو.

هذه الخلطة تفرد الشعر مثل الكيراتين كما أنها مضمونة لاحتوائها على مكونات طبيعية تغذي الشعر وتزيد من جماله ونعومته. 2. الخميرة والبيض: المكونات: بيضة.

كيس خميرة فورية.

2 ملعقة من النشا.

قطرات من زيت الخزامي.

2 ملعقة من زيت الخروع. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط النشا مع الخميرة والبيض باستخدام المضرب السلك ثم يضاف زيت الخروع والخزامي نوزع المزيج على الشعر.

ضعي غطاء على شعرك واتركيه لمدة ساعة ونصف ثم يغسل بالماء الفاتر وشامبو خالي من السلفات وسوف تلاحظي الفرق بنفسك. الأفوكادو لتنعيم وترطيب وفرد الشعر الخشن المكونات: ثمرة أفوكادو.

2 ملعقة من الزبادي.

ملعقة صغيرة عسل.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون. طريقة التحضير والاستخدام: في الكبة نضع الأفوكادو المقطع مع الزبادي والعسل وأيضا زيت الزيتون ونخفق لمدة دقيقة ثم يوضع في وعاء.

نفرد المزيج بداية من الجذور وحتى الأطراف على شعر نظيف وجاف ثم يغطي بكيس ويترك ساعة ويشطف بالماء والشامبو.

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