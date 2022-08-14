نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات تحضير أكلات اقتصادية للغداء متنوعة لأخر الشهر كفتة وبرجر بدون لحمة أو فراخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكلات اقتصادية للغداء، ست البيت عليها دور مهم هو أدارة ميزانية البيت لتوفير احتياجات البيت وفى نفس الوقت تحضير اشهي وافضل الوجبات المختلفة الشهية على وجبة الغداء والفطار يصبح الأمر اكثر صعوبة وتتساءل كل يوم اعمل اكل أية النهاردة، وتبدا فى البحث عن وصفات سهلة وسريعة التحضير وغير مكلفة.

أكلات للغداء بدون لحوم، أكلات اخر الشهر يزداد الأمر صعوبة أكلات بدون لحوم أو فراخ اليوم من وخلال موقعنا ثقفني نقدم لكم اشهي وافضل الوصفات لتحضيرها بالمنزل بالخطوات وغير مكلفة لتوفير، كما نقدم لكم أفكار لبعض الوجبات الاقتصادية.

أكلات اقتصادية لأخر الشهر

الآن انتهى التفكير في اعمل اكل أية من غير لحوم، هناك العديد من الوصفات التي تقدم وجبة أساسية أكلات اخر الشهر، افضل الوجبات لدى الأطفال الكفتة والبرجر الآن نقدم برجر بدون لحم أو فراخ أولا نقدم لكم بعض الأفكار ثم نقدم لكم خطوات التحضير فقط نرجو المتابعة.

كفتة الرز( يتم تحضيرها من خلال الأرز المطحون مع أضافه بعض التوابل والخضرة)

برجر البطاطس( من بطاطس المسلوقة المهروسة مضاف أليها بيض وتوابل وبعض البقسماط )

برجر الخضار( من البطاطس المسلوقة ومضاف أليها قطع صغيرة من فلفل الأخضر- وفلفل الألوان- والجزر والبهارات).

كفتة البرغل ولاكن يتم وضع قليل من لحم المفروم مع البرغل المطحون توفر بخلاف الكفتة العادية التي يتم تحضيرها بالكامل من اللحم كفتة البرغل قليل من لحمة المفروم واكثر من نصف الكمية برغل).

مسقعة من بطاطس وبتنجان وفلفل الأخضر وصلصة الطماطم.

كشرى عدس اصفر( ويتم تحضيره من كوب من الأرز مع كوب من العدس الأصفر ويمكن زيادة المقدار حسب الرغبة، مع بصلة مقطعة صغير وملح وكمون+ ويتم تقديمه بجانب طبق من السلطة الخضراء+ والبيض المدحرج).

صنية بطاطس مع الطماطم في الفرن+ وتقدم مع الأرز الأبيض+ وطبق من مخلل.

رز بالخضار( نضيف مكعب زبدة ويضاف بصل مقطع صغير مع جزر وبسلة ويقلب جيدا ثم الأرز)

طريقة عمل كفتة البطاطس بدون لحمة

البطاطس من الخضروات التي يمكن تحضيراها بأكثر من شكل برجر- كفتة – يضاف لها لحم أو فراخ ويمكن من غير سبق وذكرنا طريقة البرجر البطاطس الآن كفتة البطاطس.

عدد4 من حبات البطاطس.

عدد2 بيضة.

ملح حسب الرغبة.

فلفل الأسود.

بابريكا.

ثوم بورد.

بصل بودر.

زعتر مجفف.

بقسماط.

خطوات تحضير كفتة البطاطس.

أولا نقشر البطاطس وتسلق جيدا. ثانيا نحضر وعاء عميق ونضع البطاطس وتهرس جيدا وضاف أليها البهارت سابقة الذكر. ويمكن أضافه جبن مبشور لمن يرغب. ثم أضافه البيض والبقسماط ونخلط جيدا. وتشكل على أشكال كور وتترك في الثلاجة ويمكن الاحتفاظ بها لفترة واستخدمها وقت الحاجة.

بذلك نكون قدمنا لكم الحل في أكلات موفرة اقتصادية لأخر الشهر.