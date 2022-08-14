وداعًا للأفران.. باتية الأفران مورق وهش زي القطن بالظبط بأسهل طريقة توريق عبقرية لازم تجربوة للمدارس والرحلات واعياد الميلاد وبدون تكاليف

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عمر شويل - جدة وداعًا للأفران.. باتية الأفران مورق وهش زي القطن ، طريقة عمل الباتيه الهش السادة الذي يميل إليه كل أفراد الأسرة بسبب الجمال في الطعم وإشعار آكليه بالشبع السريع، ومن المهم أن تعلمي أن الباتيه سيكون من المأكولات الخفيفة المناسبة تمامًا لأطفالك في أي وقت، وسيقيهم الجوع في مواطن عدة، خاصةً إن كنتم ذهبتم للخارج ومن ثم عادوا جائعين ولا يوجد طعام بعد، كما يمكنك أن تتناوليه بجوار الشاي أو الشاي باللبن، ومن المدهش أن تكتشفي أنه سهل جدًا في تحضيره ومن السهولة توفير مكوناته في منزلك، فتابعي معنا. وداعًا للأفران.. باتية الأفران مورق وهش زي القطن يمكنك صنع الباتيه طالما كانت تلك المكونات متوفرة لديك: كوبين ونصف دقيق.

كوب إلا ربع زيت نباتي.

ماء دافئ.

حليب.

خميرة جاهزة.

سكر.

ملح.

بيض.

زبدة.

طحينة.

سكر مطحون

فانيليا سائلة. خطوات تحضير الباتيه السادة في إناء صغير ابدأي بسكب الخميرة وقلبيها مع حوالي ملعقتين سكر سليم.

أضيفي عليهما اللبن على أن يكون تم غليانه، وأصبح دافئًا.

غطيه ودعيه في مكان على الجانب حتى تعمل الخميرة.

استخدمي العجان، وضعي فيه الماء مع الزيت، وشغلي على أبطأ سرعة.

أضيفي إلى ذلك البياض فقط من البيضة، ثم رشة الملح وشغلي مرة أخرى.

ضعي الخميرة التي قد تم تنشيطها في العجان لتمتزج مع بقية المكونات.

هنا ستبدأي بوضع الدقيق، ولكن ذلك بالتدريج مع تشغيل العجان.

استمري حتى انتهاء الكمية، وكذلك حتى الحصول على عجينة جيدة.

غطيها كما هي ودعيها لتخمر.

بعد تضاعف الحجم ابدأي بتقسيمها لقطع متساوية على هيئة كروية.

على طاولة مناسبة ضعي كل قطعة وحدها واضغطيها بيدك لتصبح مفرودة بعض الشئ، فنحن نريدها بحجم كبير إلى حد ما، لكن لا تصبح رقيقة.

أذيبي الزبدة مع الطحينة، وادهني بها العجين.

بعد إتمام ذلك رشي السكر المطحون على العجينة المدهونة.

خذي القطع وضعيها فوق بعضها جميعًا على أن يكون الوجه المدهون للأعلى.

ضعي العجين في الثلاجة لبعض الوقت، وحين يمر حوالي 20 دقيقة أخرجيهم

افرديهم بالضغط مرة أخرى، حتى تتطاول العجينة وتنفرد أكثر ثم لفيهم على بعضهم مثل الرول.

خذي سكين مدهون بالزبد ثم اقطعي العجين به بأحجام مناسبة.

اضغطيها بشكل خفيف لكي تصبح مسطحة قليلًا من الأعلى، ورصي القطع في الصاج.

دعيه مغطى لبعض الوقت ثم امزجي صفار البيضة التي تم أخذ بياضها مع السكر المطحون والفانيليا.

ادهني بالخليط وجه العجين ورشيه بالسمسم، ثم ضعيه بالفرن على درجة حرارة 180.

تابعي لكي لا يحترق الباتيه، على ألا تفتحي الشواية قبل نضج العجين، وتشغليها فقط لاكتساب اللون المطلوب.

ضعي القطع في طبق مناسب وقدميه بالهناء والشفاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وداعًا للأفران.. باتية الأفران مورق وهش زي القطن بالظبط بأسهل طريقة توريق عبقرية لازم تجربوة للمدارس والرحلات واعياد الميلاد وبدون تكاليف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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