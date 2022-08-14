نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بماسك التقشير بالقهوة اظهري جمالك وتخلصي من الجلد الميت في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد تقشير البشرة من العادات التجميلية الهامة لدى كثير من البنات والسيدات حيث أنه يعمل على إزالة الجلد الميت من البشرة ويقوم بتفتيحها، ويعتبر التقشير صحي ويعمل على نضارة البشرة وتعد القهوة من أفضل المكونات الطبيعية التي تستخدم في عمل مقشر البشرة بالإضافة إلى مكونات أخرى حسب رغبتكم، ويبحث الكثير من البنات عن طرق عمل ماسكات مختلفة لتقشير البشرة. مقادير عمل وصفة القهوة وزيت الزيتون لتقشير البشرة نصف كوب من مسحوق القهوة

ربع كوب من زيت الزيتون

نصف كوب من السكر طريقة عمل وصفة القهوة وزيت الزيتون لتقشير البشرة أولا نحضر وعاء عميق ونضع به السكر والقهوة وزيت الزيتون ونقوم بتقليبهم جيدا مع بعضهم البعض حتى يتكون لدينا خليط متجانس.

نبدأ في توزيع الخليط على البشرة وتدليكها لمدة خمس دقائق في حركات دائرية.

بعد ذلك نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر ونجففها ونضع لها المرطب المناسب. مقادير عمل ماسك القهوة وملح الطعام في المنزل ملعقة واحدة صغيرة من مسحوق القهوة

ملعقة واحدة صغيرة من ملح الطعام

بعض قطرات الماء طريقة عمل ماسك القهوة وملح الطعام في المنزل أولا نحضر وعاء صغير ونضع به ملح الطعام ومسحوق القهوة ونضيف بعض قطرات الماء ونقوم بتقليبهم جيدا مع بعضهم البعض.

ثم نقوم بتوزيع الخليط على البشرة مع التدليك لمدة خمس عشرة دقيقة.

بعد ذلك نقوم بغسل البشرة جيدا بالماء الفاتر ونقوم بتجفيفها، ونضع لها المرطب المناسب. مقادير عمل ماسك القهوة وزيت جوز الهند للبشرة ثلاث ملاعق صغيرة من مسحوق القهوة

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند

ملعقة واحدة كبيرة من عسل النحل الأبيض طريقة عمل ماسك القهوة وزيت جوز الهند للبشرة أولا نحضر وعاء ونضع به القهوة وزيت جوز الهند وعسل النحل الأبيض ونقوم بتقليبهم جيدا مع بعضهم البعض حتى نحصل على خليط قوامه ثقيل.

ثم نغسل البشرة جيدا ونجففها قبل وضع الخليط، ونبدأ في توزيع الخليط على البشرة مع التدليك بحركة دائرية لمدة دقيقة.

نقوم بغسل البشرة بالماء البارد ونجففها جيدا، ونضع لها المرطب المناسب. نصائح يجب اتباعها قبل استخدام وصفات تقشير البشرة يجب الابتعاد عن الماسكات التي تحتوي على حبيبات كبيرة خشنة حيث أنها تعمل على تمزيق خلايا البشرة.

يفضل غسل البشرة بعد استخدام الماسكات بالماء الفاتر بدلا من الماء الساخن.

من المفضل أن نقوم بعمل الماسكات في الصباح حيث أن الجلد يعمل على تجديد نفسه أثناء النوم ليلا.

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