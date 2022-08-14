نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تحتاجي لوضع المكياج بعد اليوم بشرة صافية وبيضاء خالية من البقع الداكنة لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الوجه الصافي والمشرق يعد من أهم علامات الجمال ودليل أيضا على الصحة ولذلك تبحث السيدات دائما عن طرق ووصفات طبيعية من أجل الاهتمام بالبشرة ولكن في الحقيقة يكون الأمر مكلف للبعض بسبب شراء مستحضرات تجميل غالية الثمن، ولذلك نحن في هذا المقال نقدم لكم مجموعة من الوصفات الطبيعية لتبييض البشرة والتخلص من البقع نهائيا. وصفة لتبييض الوجه في دقائق معدودة المكونات: ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

ملعقة من الزبادي الطبيعي.

2 ملعقة من دقيق الحمص.

ملعقة صغيرة نشا.

ملعقة صغيرة زيت كتان أو زيت زيتون.

زيت لوز حلو أو زيت جوز الهند. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج الخميرة الفورية مع ماء الورد حتى تذوب تماما ثم نضيف الزبادي مع دقيق الحمص والنشا وأيضا زيت الكتان. نقلب جميع المكونات جيدا ثم نغسل البشرة بالماء والغسول المناسب لنوع البشرة وضعي الخليط السابق بحركات دائرية. اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر وضعي زيت اللوز أو زيت جوز الهند مع أجل ترطيب البشرة وجعلها أكثر نعومة. تكرر هذه الوصفة لمدة 3 أيام متتالية من أجل الحصول على بشرة بيضاء صافية خالي من الخطوط الدقيقة والبقع. وصفات لتبييض الوجه بسرعة الشوفان وعصير الليمون: المكونات: ملعقة من دقيق الشوفان.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة من العسل الأبيض.

قطرات من عصير الليمون. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج دقيق الشوفان مع الكركم والعسل وكذلك عصير الليمون ونقلب حتى نحصل على قوام سميك نوزع الخليط على الوجه.

واتركيه حتى يجف تماما ثم يغسل بالماء البارد هذه البشرة تساعد على إزالة الجلد الميت وبالتالي تقوم بتفتيح البشرة. 2. دقيق الأرز والحليب: المكونات: 2 ملعقة من دقيق الأرز.

ملعقة من النشا.

كمية مناسبة من الحليب.

قطرات من زيت اللوز الحلو. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج المقادير السابقة مع بعض لحين الحصول على عجينة متجانسة ثم يوزع على الوجه بالكامل مع التدليك.

نترك الخليط على الوجه لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء وندهن الوجه بزيت اللوز تكرر هذه الوصفة 3 مرات أسبوعيا.

تساعد الوصفة على زيادة إنتاج الكولاجين وتمنع ظهور علامات تقدم العمر وتساهم في تحفيز خلايا جديدة وتجعل البشرة بيضاء مثل الثلج. التوت الأزرق لتبييض الوجه المكونات: كوب توت أزرق.

كوب من الزبادي.

ملعقة من العسل.

قطرات من عصير الليمون. طريقة التحضير: نضع المكونات التي توجد في الأعلى داخل الخلاط ونخفق جيدا ثم يوزع على الوجه بالتساوي ويترك لمدة 30 دقيقة. تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا وسوف تلاحظي أن وجهك أصبح أبيض ومشرق لاحتواء التوت الأزرق على مضادات أكسدة طبيعية. قشر البرتقال والعسل لتبييض الوجه في يوم واحد المكونات: كمية مناسبة من قشر البرتقال المطحون.

ملعقة من العسل.

القليل من زيت جوز الهند. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج قشر البرتقال مع العسل وزيت جوز الهند ثم يوضع الخليط على البشرة ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يشطف بالماء الدافئ. هذه الوصفة لديها قدرة عالية على تبييض البشرة والتخلص من البقع الداكنة لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين C. اليقطين والعسل لتبييض الوجه المكونات: 2 ملعقة يقطين مهروس.

ملعقة صغيرة عسل.

ملعقة من الحليب. طريقة التحضير والاستخدام: نقوم بتقطيع اليقطين ثم نسلق 3 قطع في الماء الساخن وبعد ذلك يهرس ونأخذ ملعقتين ونضيف العسل والحليب.

يوزع المزيج على الوجه 20 دقيقة وبعد ذلك يشطف بالماء تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا حتى يصبح الوجه أبيض ومشرق.

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