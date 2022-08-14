طريقة تحضير البطاطس المقرمشة من بره وطرية من جوة

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عمر شويل - جدة البطاطس من بين الأكلات التي لا يمل من تناولها العديد من الأشخاص، إذ أن الجميع يعشق تناولها، كما أنه من الممكن أن يتم تحضير وصنع العديد من الأكلات والأصناف المختلفة بواسطة البطاطس، ومن الممكن تناول الكاتشب بجانبها لكي يعطيها مذاق رائع ولذيذ وشهي، كما أنه من الممكن أن يتم تناول دجاج كنتاكي بجانبها، هذا بالإضافة إلى أنه من الممكن تحضيرها في وجبة الإفطار بجانب الباذنجان المخلل والباذنجان المقلي، وكذلك الفول والفلافل، وغيرهم من المأكولات الأخرى التي يتم تناولها في وجبة الإفطار، هذا بجانب أن العديد من النساء تبحث عن طرق لجعل البطاطس مقرمشة كالمحلات تماماً، لهذا ففيما بعد سوف ترفق لكم الطريقة بالتفصيل. مكونات عمل البطاطس المقرمشة القليل من الزيت

حبات من البطاطس.

ملح “القليل”.

خل طبيعي “كوب واحد”. طريقة تحضير البطاطس المقرمشة بدايةً عليكِ أن تقومي بتقشير البطاطس بشكل جيد وبعدها تقومي بغسلها جيداً بالماء، ومن ثم قطعيها لأصابع ذات حجم متوسط.

بعدها ضعي كلاً من الماء الدافئ والخل في وعاء، ومن ثم ضعي البطاطس به وبعدها اتركيها إلى أن يتم مرور حوالي تلت ساعة.

بعد ذلك قومي بتصفية البطاطس جيداً، وبعدها ضعيها بالزيت الساخن على النار واستمري في التقليب حتى تمتلكين لون ذهبي.

في النهاية ضعيها على المناديل الورقية لتتخلصي من الزيت الزائد، ومن ثم تكون جاهزة على التقديم. مكونات تحضير البطاطس المقرمشة حبات من البطاطس.

٢ بيضة مخفوقة.

حليب “ملعقة كبيرة واحدة*.

رشة من الملح.

القليل من الزيت.

دقيق “عدد ٢ ملعقة كبيرة”.

ربع كوب من الخل. طريقة تحضير أخرى لعمل البطاطس المقرمشة بدايةً عليكِ أن تقومي بتقشير حبات البطاطس بشكل جيد، وبعدها اغسليها جيداً بالماء، ومن ثم قطعيها لأصابع سميكة.

بعدها ضعي أصابع البطاطس بإناء به ماء دافئ وخل ومن ثم اتركيهم إلى أن تلاحظين أن البطاطس صارت طرية.

بعدها صفي البطاطس من الماء بشكل جيد، وبعدها ضعيها بصينية ومن ثم اتركيها لتجف قليلاً.

ضعي أصابع البطاطس في طبق البيض، ومن ثم ضعيها بالدقيق، وبعد ذلك ضعيها بالحليب.

بعد ذلك ضعي البطاطس في الزيت الساخن في مقلاة على النار.

في النهاية اتركيها على النار الى أن تحمر ومن ثم تمتلكين اللون الذهبي، وبعدها تكون البطاطس المقرمشة جاهزة، وبإمكانك تقديمها.

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