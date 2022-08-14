مكون جبار ضعية فى الشامبو لتطويل الشعر للركب ونمو الشعر بدون توفف وملئ الفراغات وتنعيم وتكثيف الشعر ومنع الصلع والتساقط النتيجة مذهلة

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عمر شويل - جدة مكون جبار ضعية فى الشامبو لتطويل الشعر للركب ، للحصول على شعر طويل ورائع وصحي، وهذا المكون تحديدًا وُضعت فيه قدرة كبيرة على علاج مشكلات كثيرة في الشعر والبشرة، ولكنه بالنسبة للشعر مفيد جدًا، ومساهم في تنعيمه وتقويته وجعله أطول، ومن خلال مقالنا لليوم سنتمكن من تقديم وصفة لإضافته مع الشامبو لتمكينك من الحصول على الشعر الذي تتمنينه.

مكون جبار ضعية فى الشامبو لتطويل الشعر للركب

يمكنك إضافة بعضًا من جل الصبار للشامبو الذي تستخدمينه لشعرك، حيث أنه يفيد منذ القدم في كثير من الاستخدامات العلاجية بوجه عام، كما تم انتاج كثير من المنتجات التجميلية بالاعتماد عليه، أما فيما يخص شعرك سنوضح لك أكثر بخصوص فوائده.

فوائد جل الصبار للشعر الدهني

يساهم الصبار في تحويل البصيلة في فروة الرأس إلي بصيلة قوية، ويخلصها من أي بكتيريا أو جراثيم تُضعف نمو الشعر فيها.

يخلص فروة الرأس من الدهون الزائدة المتراكمة فيها، كما يحسن من حالة المسامات كذلك.

يمنح الشعر مظهرًا لامعًا ومميزًا.

دور جل الصبار في تعزيز نمو الشعر

من المشهور بشأن الصبار أنه يطيل الشعر ويجعله ناعمًا ، بسبب تحسين الدورة الدموية له.

، بسبب تحسين الدورة الدموية له. كما أنه يحسن من التغذية التي تحصل عليها جذور الشعر، مما يقلل التساقط مع الوقت حتى يتوقف تمامًا.

تقوية البصيلات وتشجيعها على إنتاج شعر جديد، مع نمو الشعر الأصلي بمعدل أسرع.

أثر جل الصبار في إصلاح الشعر التالف

بسبب ما يحتوي عليه الصبار من فيتامينات يمكنك الاعتماد عليه في تلك المشكلة.

كذلك يعالج الضرر الذي أصيبت به الشعرة، وهذا بسبب الشمس، أو المكواة، أو حتى الصبغ المتكرر للشعر.

يغذي كافة خلايا الشعر وبصيلاته، مما يجعله أقوى، وأكثر تحملًا.

ترطيب الشعر مع جل الصبار

جل الصبار يرطب شعرك من الجذور، بدون أي بقايا دهنية عليه حين لمسه.

هذا النوع من المرطبات هو الوحيد الذي لا يسبب أي تكسر في المسام، ولا ضعفها.

اعتمادك عليه في للشامبو هو الاختيار الأمثل لك، لذلك اجلبيه وابدأي بوضعه في الشامبو.

طريقة استخدام جل الصبار في الشامبو

بإمكانك استخدام جل الصبار بواقع ملعقتين لكل 4 ملاعق شامبو، وهذا يعني أنك لو كنت ستضيفيه للعبوة بالكامل ستحتاجي لنصفها بالضبط من الصبار، مع المداومة على رجه جيدًا عند استخدامه.