هاتي ملعقتين ملح وتعالي اقولك هنعمل ايه ماسك الفازلين والملح لإزالة الشعر من الوجه

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عمر شويل - جدة يعد إزالة الشعر من الوجه من أصعب الأشياء التي تقوم بها المرأة من خلال نظافتها الشخصية، حيث هناك طرق عديدة مثل استخدام جهاز الشمع واستخدام أي وسيلة أخرى تتم التعامل مع شعر الوجه بطريقة حادة حتى استخدام الليزر كل هذه الطرق تؤثر جداً على الوجه وظهور التجاعيد مبكراً، وغير المعاناة التي تعاني منها المرأة من الألم بهذه الطرق لذلك سوف نقدم وصفة الفازلين والملح لإزالة الشعر من الوجه تماماً بدون أي ألم أو معاناة أثناء الاستخدام، ويستخدم أيضاً لمعالجة جلد الوزة من الجسم. مكونات ماسك الفازلين والملح ملعقتين كبيرتين من الفازلين.

ملعقتين كبيرتين من الملح.

واحد ملعقة من الحليب. طريقة التحضير يتم تحضير إناء نظيف حتى يضع فيه هذا الخليط.

أولا يتم دمج الملح والفزلين مع بعضهم بطريقة خفيفة.

ثم يتم وضع ملعقة الحليب على الخليط ويتم دمجهم بطريقة أسرع حتى يصل إلى قوام متماسك ومعتدل.

قبل وضع الخليط على الوجه أن يقوم الشخص بنظافة الوجه وغسلة جيداً قبل الاستخدام ويتم تنشيف جيدا.

يتم وضع الماسك على الوجه وفرده على جميع أجزاء الوجه وخاصةً التي بها شعر زائد عن باقي الاماكن.

يتم ترك الماسك على الوجه حتى يجف نسبياً من ١٥ إلى ٢٠ دقيقة.

يتم إزالة الماسك بطريقة عكسية للشعر المتواجد.

يتم الإزالة بطريقة هادئة وعدم استخدام الطريقة الحادة لكي لا يتأثر الوجه.

ثم بعد ذلك يتم غسل الوجه بماء فاتر.

ويتم استخدام هذه الوصفة مرة أو مرتين أسبوعياً. طريقة أخرى لاستخدام الماسك ملعقتين من الفازلين.

ملعقتين من الملح.

ملعقة نشا. طريقة التحضير يتم غسل الوجه جيداً وتنشيفه أيضاً وتنظيف الوجه قبل استخدام الماسك.

يتم خلط المكونات مع بعضها البعض تدريجياً حتى تصل إلى قوام متماسك جيدا.

يتم وضع هذا الخليط على الوجه وفرده جيداً على جميع أجزاء الوجه.

يترك الماسك على الوجه من ١٥ إلى ٢٠ دقيقة.

يتم غسل الوجه بماء فاتر وتنشيفه جيدا.

وضع كريم مرطب مناسب للبشرة بعد استخدام هذا الماسك.

يتم استخدام هذا الماسك مرة أسبوعياً. نصائح لاستخدام ماسك الفازلين والملح يمكن استخدام أكثر من مكون مع وصفة الفازلين والملح مثل الخل والدقيق الشوفان والليمون وماء الورد وغيرها من المكونات العديدة المناسبة للبشرة حسب رغبة الفرد.

هذه الوصفة مناسبه جداً لجميع أنواع البشرة سواء الدهنية أو الجافة أو المختلطة، وحتى يصل الشخص إلى نتيجة مرضية يمكن استخدام هذه الوصفة مرتين أسبوعياً.

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