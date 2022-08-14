نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيري واعملي البسبوسة بالكاسترد في المنزل بطعم لذيذ ومميز في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر البسبوسة من الحلويات الشرقية الشهية التي يمكن تحضيرها في أي وقت ويعشقها الكبار والصغار حيث أنها تتميز بمذاقها اللذيذ ويقبل الكثير من الناس على شرائها من المحلات، وتتعدد أنواع البسبوسة حيث أن يمكن عمل البسبوسة سادة أو بالقشطة أو بالمكسرات حسب رغبتكم ويفضل الأمهات تحضيرها بالكاسترد وتقديمها للضيوف في المناسبات، ويبحث الكثير منكم عن طرق تحضيرها المختلفة وتحتوي البسبوسة بالكاسترد على قيم غذائية عالية مفيدة للجسم والصحة. مقادير عمل البسبوسة بالكاسترد في المنزل كوبين من السميد الناعم

ثلاثة من البيض متوسط الحجم

ثلاث أرباع كوب من الزيت

كوب واحد من السكر

نصف كوب من المكسرات

ربع كوب من جوز الهند المبشور

ملعقة واحدة صغيرة من فانيليا

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج باودر

كمية من القشطة

مقادير عمل الكاسترد

خمس ملاعق كبيرة كاسترد بودرة

كوب ونصف من اللبن السائل

خمس ملاعق من السكر

علبة من القشطة طريقة عمل الكاسترد أولا نحضر وعاء ونضع به بودرة الكاسترد وقليل من اللبن ونقوم بذوبانه جيدا، ثم نضع باقي اللبن ونقوم بخلطه جيدا مع السكر في وعاء آخر ونضع الخليط على نار هادئة حتى تغلي.

ثم نضيف خليط الكاسترد إليهم ونقلبهم جيدا ونضيف علبة القشطة مع التقليب جيدا، ونرفعه من على النار لحين تحضير البسبوسة. طريقة عمل البسبوسة بالكاسترد في المنزل أولا نحضر وعاء ونضع به ربع كوب جوز الهند والقشطة وكوبين السميد ونصف كوب المكسرات وكوب السكر وثلاث أرباع كوب الزيت والثلاث بيضات وملعقة الفانيليا وملعقة البيكنج باودر ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض.

ثم نحضر صينية ونقوم بدهنها بقليل من السمنة ونضيف بها نصف مقدار عجينة البسبوسة وندخلها الفرن الساخن لمدة دقائق حتى تتماسك قليلا.

بعد ذلك نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونضع بها حشو الكاسترد ونوزعه باستخدام الملعقة ونضيف باقي كمية البسبوسة.

ثم نقوم بإدخال الصينية في الفرن حتى تنضج جيدا ويتحمر وجهها، ثم نتركها حتى تبرد قليلا ونضعها في أطباق التقديم ونقدمها، وبالهنا والشفا.

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