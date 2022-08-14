نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سهلة وبسيطة لتحضير الفول المدمس في المنزل خطوة بخطوة وبدون تكلفة او مجهود في المقال التالي

عمر شويل - جدة طبق الفول من الأطباق الأساسية في كل بيت، ويوجد على كل مائدة خاصتًا في الإفطار وفي سحور رمضان، وترغب الامهات في صنع الفول في المنزل لتضمن لأفراد أسرتها النظافة وتقدم لهم طبق شهي ولذيذ وله فوائد كثيرة جدًا فهو يحتوي علي العديد من المعادن والڤيتامينات، وهو من أجمل الاكلات الشعبيه عند المصريين و يحبها الجميع، ويمكن تقديمه بأكثر من طريقة.

طريقة تدميس الفول في المنزل

يمكنك تجهيز الفول في المنزل بطريقة سهلة مثل المطاعم والإحتفاظ بكمية مخزنه منه لحين الحاجة لها، وذلك بمكونات في متناول يدك وبخطوات سهلة، فقط إتبعي الطريقة التالية:

المكونات

مقدار كيلو من الفول.

حبة من الجزر.

عدد 4 ملاعق كبيرة عدس أصفر.

عدد 3 ملاعق من الفول المجروش.

2 حبة صغيرة من الطماطم.

طريقة التحضير