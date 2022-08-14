طريقة سهلة وبسيطة لتحضير الفول المدمس في المنزل خطوة بخطوة وبدون تكلفة او مجهود

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عمر شويل - جدة طبق الفول من الأطباق الأساسية في كل بيت، ويوجد على كل مائدة خاصتًا في الإفطار وفي سحور رمضان، وترغب الامهات في صنع الفول في المنزل لتضمن لأفراد أسرتها النظافة وتقدم لهم طبق شهي ولذيذ وله فوائد كثيرة جدًا فهو يحتوي علي العديد من المعادن والڤيتامينات، وهو من أجمل الاكلات الشعبيه عند المصريين و يحبها الجميع، ويمكن تقديمه بأكثر من طريقة.
طريقة تدميس الفول في المنزل
يمكنك تجهيز الفول في المنزل بطريقة سهلة مثل المطاعم والإحتفاظ بكمية مخزنه منه لحين الحاجة لها، وذلك بمكونات في متناول يدك وبخطوات سهلة، فقط إتبعي الطريقة التالية:
المكونات
- مقدار كيلو من الفول.
- حبة من الجزر.
- عدد 4 ملاعق كبيرة عدس أصفر.
- عدد 3 ملاعق من الفول المجروش.
- 2 حبة صغيرة من الطماطم.
طريقة التحضير
- في البداية نقوم بغسل الفول، وحبة الجزر، العدس الأصفر و الفول المجروش بالماء الجاري وذلك للتأكد من نظافته.
- ضعي المكونات في اناء كبير، وإغمريهم بالماء جيدًا، ويجب عليكي تغيير الماء كل 4 ساعات على الأقل لضمان خلوها من الشوائب.
- إتركي المكونات منقوعه في الماء ليوم كامل، ثم قومي بتصفية الماء من المكونات بعد مرور الوقت المحدد.
- ضعي المكونات جميعًا في دماسة الفول وأضيفي كمية الطماطم بعد تقطيعها لمكعبات صغيرة، وإن لم تتواجد دماسة يمكنك إستخدام وعاء كبير من الألومنيوم.
- إسكبي عليهم كمية مناسبة من الماء الساخن مع حبة الجزر بعد بشرها.
- نرفع الدماسة على نار متوسطة حتى تصل إلى مرحلة الغليان.
- عندما يغلي الماء جيدًا قومي بتهدئة اللهب من المتوسط إلى الهادئ، ثم إتركيه من 4 إلى 5 ساعات.
- تابعي الفول وكلما تقل كمية الماء التي وضعتيها قومي بتزويد الفول بالماء المغلي وليس البارد حتى لا تبطئي عملية السواء.
- إختبري حبة من حبات الفول بوضعها في فمك والضغط عليها بأسنانك للتأكد من إكتمال عملية النضج وذلك بعد أن تبرد قليلا.
- في النهاية إرفعي الدماسة من على النار، واتركيها حتى تبرد.
- قسمي الفول فى أكياس بلاستيك حسب الكميات التي تحتاجينها، وقومي بتخزين الكمية فى فريزر الثلاجة لحين إستخدامها.
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