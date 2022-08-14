طريقة عمل مخلل الخيار في البيت وبمكونات بسيطة وتكلفة قليلة والطعم أحلي من الجاهز

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عمر شويل - جدة تعتبر المخللات من أسهل طرق المقبلات التي يمكننا تقديمها بجانب الأطعمة المختلفة، فهي تزيد من الشهية وتحفز جميع أفراد الأسرة على تناول الطعام، وتتعدد أنواع المخللات ويختلف طرق تخليلها من شخص لأخر فتبحث كل سيدة عن طرق تخليل الخيار بالأخص، وذلك لانه من أكثر الأنواع المفضلة لدى الكثير والذي يتناسب تقديمه مع المثير من الاكلات المختلفة، لذلك سوف نعرض أفضل طريقة لعمل الخيار المخلل بكل سهول.
طريقة عمل مخلل الخيار في البيت
يعد الخيار من الخضروات المميزة، كما أنه لذيذ ويحبه الكثير سوء الأطفال أو الكبار، بالإضافة إلى أنه مناسب بجانب كل الأطعمة تقريبًا، لذلك ترغب الأمهات بتحضيره بالبيت بنفسها بمكونات بسيطة بالطريقة التالية:
المكونات:
- حوالي كيلو من الخيار متوسط الحجم.
- مقدار 4 ملاعق كبيرة من الملح.
- نصف ملعقة كبيرة من الشطة الحارة(إختياري).
- ملئ ملعقة من الخل الأبيض.
- نصف ملعقة من السكر.
- عدد 2 فص من الثوم.
- حبتان من الفلفل الأخضر.
طريقة التحضير:
- اغسلي الخيار جيدًا بالماء الجاري، وتأكدي من نظافته.
- قطعي رؤوس الخيار من الجهتين، ثم اصنعي شقوق طوليه في الخيار من الجهتين أيضًا ليتغلغل محلول التخليل بداخله، أو يمكنك تقطيع الخيار لنصفين وتقسيمه لأصابع طويلة سميكة.
- جهزي حبات الفلفل عن طريق ازالة الحبوب الداخلية.
- احضري برطمان متوسط الحجم يناسب كمية الخيار التي سوف تجهزيها.
- ضعي في قاع البرطمان فصوص الثوم، ثم ضعي الخيار وحبات الفلفل على الوجه، واتركيهم قليلاً.
- في وعاء أخر ضعي كمية من الماء أضيفي الملح بها بما يعادل ملعقة كبيرة لكل كوب ماء، ثم اسكبي الخل والسكر وقلبي جيدًا حتى تذوب المكونات الجافة بالماء.
- يفضل استخدام الملح الخشن لضمان نجاح عملية التخليل.
- أضيفي كمية الشطة إذا أردتي أن يكون المخلل حار، وقلبيها جيدًا.
- بهذا يكون محلول التخليل جاهز.
- اسكبي المحلول على المكونات حتى تغمر جميعها به.
- احكمي غلق البرطمان جيدًا، وضعيه في مكان بارد ومرتفع عن الأرض.
- اتركيه لمدة 3 أيام على الأقل دون فتح الغطاء، بعد انتهاء المدة يمكنك استخدامه بجوار الطعام على المائدة.
- قطعي الخيار إلى حلقات صغيرة عند تقديمه.
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