نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مخلل الخيار في البيت وبمكونات بسيطة وتكلفة قليلة والطعم أحلي من الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر المخللات من أسهل طرق المقبلات التي يمكننا تقديمها بجانب الأطعمة المختلفة، فهي تزيد من الشهية وتحفز جميع أفراد الأسرة على تناول الطعام، وتتعدد أنواع المخللات ويختلف طرق تخليلها من شخص لأخر فتبحث كل سيدة عن طرق تخليل الخيار بالأخص، وذلك لانه من أكثر الأنواع المفضلة لدى الكثير والذي يتناسب تقديمه مع المثير من الاكلات المختلفة، لذلك سوف نعرض أفضل طريقة لعمل الخيار المخلل بكل سهول.

طريقة عمل مخلل الخيار في البيت

يعد الخيار من الخضروات المميزة، كما أنه لذيذ ويحبه الكثير سوء الأطفال أو الكبار، بالإضافة إلى أنه مناسب بجانب كل الأطعمة تقريبًا، لذلك ترغب الأمهات بتحضيره بالبيت بنفسها بمكونات بسيطة بالطريقة التالية:

المكونات:

حوالي كيلو من الخيار متوسط الحجم.

مقدار 4 ملاعق كبيرة من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من الشطة الحارة(إختياري).

ملئ ملعقة من الخل الأبيض.

نصف ملعقة من السكر.

عدد 2 فص من الثوم.

حبتان من الفلفل الأخضر.

طريقة التحضير: