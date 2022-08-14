نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تبييض اليدين في 10 دقائق بخلطة آمنة تساعد على تفتيح اليدين سريعا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفتيح اليدين بطرق طبيعية وآمنة هذا ما سنتستعرضه اليوم مع زوارموقعنا ثقفني الكرام، فبعد تعرض اليدين والبشرة لعدة عوامل بيئية تتأثر سريعا بالعديد من المشاكل منها الاسمرار الحبوب والندوب والبقع وغيرها، ومن هنا تلجا اغلبية السيدات والفتيات لشراء الكريمات الباهظة والتي تعزم أنها تساعد في تفتيح البشرة ولكن نجد لها نتيجة عكسة على المدي الطويل، ولذلك نفضل دوما أن نقدم الوصفات والخلطات الطبيعية الأمنة على البشرة، حيث تعمل لوصفات الطبيعية على تقديم عناية فائقة للبشرة، وذلك يرجع لاحتوئها على مواد آمنة تغذي الجلد بعمق، ومن هذا المنطلق نتناول بالاسطر التالية في المقالة عدد من الخلطات المجربة في تبييض اليدين في يومين.

تبييض اليدين في يومين

الملح هو من أفضل ما يتم استخدامه كمقشر طبيعي آمن، حيث يقوم بدوره في ازالة الطبقة الرقيقة الميتة من على سطح الجلد، وحين خلطه ببعض من العناصر لمساعدة تحصلين على تفتيح فوري لليدين.

المكونات

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة من عصير الليمون.

الطريقة

نخلط الملح مع عصير الليمون ثم نأخذكمية من المزيج ونقوم بفرك اليدين بها مرارا وتكرارا لمدة دقيقتين على الأقل. نترك بعد ذلك المزيج على اليدين حتي مرور 15 دقيقة على الأقل. يشطف المزيج من على اليدين جيدا بالماء الفاتر، وتكرر العملية ثلاثة مرات في الأسبوع وسترين النتيجة بنفسك.

تبييض اليدين في 10 دقائق

يمكن تبييض اليدين في 10 دقائق من خلال خلطة عص ير الليمون والحليب مع ماء الورد تلك الخلطة المذهلة التي تساعد في تفتيح البشرة في غضون دقائق فقط تحصلين على بشرة بيضاء عددة درجات، كما يتم استعمال تلك الوصفة في مراكز التجميل وخاصة للعرائس قبل وضع الميكاب لجعل البشرة نضرة وحيوية.

المكونات

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من النشا.

طريقة الاستعمال

– نمزج المكونات جميعها جيدا جدا.

– نبدا بعملية التوزيع على الوجه واليدين والرقبة ايضا.

– نترك الخلطة على الوجه لمدة 10 دقائق.

– من بعد انتهاء المدة نشطف الخلطة بالماء الدافيء.

– يستحسن اتباع تلك الوصفة اربعمرات من كل اسبوع لنتيجة واضحة.

قناع الأفوكادو ودقيق الشوفان لتفتيح الوجه

يمكن أن يساعد قناع الأفوكادو ودقيق الشوفان في إصلاح الجلد التالف والمتشقق من خلال توفير الترطيب اللازم، وذلك يرجع إلى احتواء الشوفان على خصايص مهدئة ومطرية للجلد.

المكونات

2/3 ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان.

1 أفوكادو.

تحضير

يُطهى دقيق الشوفان ويضاف الأفوكادو المهروس عليه، ثم امزجي معًا حتى تحصلي على كريم متجانس. ثم ضعيه أخيرًا على الوجه واليدين. اتركه لمدة 15 دقيقة أو الانتظار حتى يجف تمامًا قبل الشطف.

تبييض اليدين بزيت الزيتون

زيت الزيتون تعددت فوائده المذهلة في تفتيح البشرة وعلاج اغلب مشاكلها، سواء ظهور النمش التجاعيد المبكرة وغيرها، وذلك يرجع لخصائصه التي تساعد بفعالية في تغذية البشرة، ومن خلال توزيع نصف ملعقة يوميا على اليدين من زيت الزيتون وتركها نصف ساعة ستلاحظين الفرق بنفسك من الاستخدام الأول لها.

الوصفات الطبيعية لتصفيه وتفتيح البشرة

حين استخدام الوصفات والخلطات الطبيعية المجربة ستتخلصين نهائيامن بقع الوجه والنمش والتصبغات التي تظهر فجأة على البشرة، وتعتبر تلك من اقوي المشاكل التي يصعب علاجها خاصة فيحالة استخدام الكريمات الباهظة كونها تحتوي عل. مواد كيميائيّة حال المواظبة عليها، فالخل الأمثل هو استعمال الوصفات والخلطات الطبيعية التي تبقيكي وبشرتك في آمن مع تغذية مثالية للبشرة.

وصفة الجلسرين لتبييض الوجه واليدين والتخلص من جفاف البشرة

تعتبر وصفة الجلسرين من الوصفات الفعالة التي تقضي على اسمرار البشرة وترطيب جفافها خاصة في فصل الشتاء، فالجلسرين من أكثر المواد فعالية لمنح البشرة نشارة وحيوية طوال اليوم، فقط مع عليكي هو توزيع ملعقة يوميا من الجلسرين على البشرة وستلاحظين الفرق بنفسك.

أهم فوائد الأفوكادو على البشرة

بحسب ما تم دراسته أن للافوكادو العديد من الفوائد للبشرة، وبفضل خصائصه يتم معالجة جميع أو اغلبية مشاكل البشرة وذلك بفضل الفيتامينات والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة التي تساعد في تعزيز البشرة وزيادة من نضارتها واشراقه، بجانب تفتيح البشرة والعمى على جعلها بلا عيوب من بقع وبثور وندوب نتيجة حب الشباب.

وصفة الخيار والزبادي لتبييض الوجه والرقبة في ايام

من افضل ما يمكن استخدامه في تبييض هي خلطة الخيار مع الزبادي والعسل النقي التي تعمل سريعا على تغذية البشرة بعمق حتي يتم تفتيحها تدريجيا، فلكل مكون من المكونات يلعب بدوره في علاج البشرة وجعلها أكثر ترطيبا.

المكونات

ملعقة من الزبادي

ملعقة من العسل.

ملعقة من عصير الخيار.

الطريقة

نخلط المكونات في وعاء صغير الحجم. نبدأ في عملية التوزيع على الأماكن المراد تفتيحها. ننتظر حتي مرور نصف ساعة ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر.

وصفة الجلسرين لتبييض اليدين والوجه

الجلسرين هو من اقوي الوصفات الفعالة في تبييض الوجه واليدين وذلك بفضى الخصائص التي يحتويها من ترطيب وتنعيم البشرة.

المكونات

ملعقة صغيرة من الجلسرين.

الطريقة

نتطبق الجلسرين على الوجه واليدين مع التدليك لحركات دائرية. نتركه على البشرة لمدة 15 دقيقة. نشطف ست البشرة بالماء الفاتر.

البقدونس لتفتيح البشرة سريعا

البقدونس هو من الوصفات المذهلة التي تعمل على تفتيح البشرة بعمق وفي وقت قصير، وذلك بالطبع يرجع لخصائصه المتعددة التي تمنح البشرة العناية المطلوبة.

المكونات

كمية قليلة من الماء المغلي.

القليل من البقدونس المفروم.

الطريقة

نضع البقدونس على الماء المغلي ويغطي لمدة 30 دقيقة. يصفي ويطبق على الوجه واليدين. يترك حتي مرور 15 دقيقة. يشطف بالماء الدافيء.

زيت الخروع لازالة البقع الداكنة من على سطح الجلد

يعتبر زيت الخروع هو احد الزيوت الطبيعية التي تعطي نتيجة ايجابية في العناية بالبشرة، وذلك يرجع لخصائصه التي تمنحك تبييض سريع للبشرة وكذلك ازالة التصبغات، وحين المواظبة على توزيع قطرات من زيت الخروع على البشرة ستجدين نتيجة واضحة من اول استخدام لها.