تعرفي على اسرار نجاح بسبوسة الحلواني في ثواني بالطعم الاصلي 

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عمر شويل - جدة بسبوسة الحلواني واحدة من أفضل الحلويات الشرقية التي يحبها الجميع، حيث تتكون من دقيق السميد المصنوع من القمح والتي يحتوي علي الكثير من العناصر الهامة التي تحمي الجسم من الكثير من الأمراض، كما أن السميد يقوي من مناعة الجسم ويساعد في علاج الأنيميا، حيث يتم بيع البسبوسة في أكبر محلات الحيوانات الشرقية، ويبحث الجميع عن أسرار نجاح بسبوسة الحلواني في ثواني بالطعم الاصلي في المنزل، حيث يتم عملها في المحلات بطريقة خاصة غير التي يتم إعدادها في المنزل مما يجعل طعمها مميز ومختلف ومرملة، والمكونات المصنوعة منها بسيطة جدا وغير مكلفة. مكونات بسبوسة الحلواني ثلاث أكواب من دقيق السميد.

كوب من الحليب الدافئ.

كوب من السكر الأبيض.

كوب من السمنه البلدي.

كوب الا ربع من جوز الهند الناعم.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقتان صغيرتان من عسل الجلوكوز.

مكسرات للتزيين حسب الرغبة. مكونات شربات البسبوسة كوب ونصف من السكر.

كوبان من الماء.

عصير ليمون.

ملعقة ونصف من عسل الجلوكوز.

فانيليا. طريقة عمل بسبوسة الحلواني في المنزل البسبوسة واحدة من الحلويات التي يجب خلط المكونات جيداً لذلك يجب اتباع الخطوات التالية: نقوم بوضع السميد في طبق عميق ونضع ملعقة من البيكنج بودر عليه ونقابة حتى يتم اختلاطهما معا.

نضع كوب الاربع من جوز الهند على السميد ونقلب.

نقوم بوضع اناء علي النار ونضع فيو كوب من السكر الأبيض وكوب من السمنة البادي ونضع عليهم كوب من الحليب الدافئ.

نحرك المكونات حتى يذوب السكر.

نترك الخليط حتى يدفىء.

ثم نقوم بوضع الخليط السائل على خليط السميد وجوز الهند ونضيف عسل الجلوكوز و نستخدم المضرب الكهربائي لمدة ثلاث دقائق حتى يتجانس جيدا، أو استخدام المضرب اليدوي لمدة أطول إذا لم يتواجد المضرب الكهربائي.

نقوم بتسخين الفرن قبل البدء في إعداد المكونات على حرارة متوسطة 180 درجة مئوية.

نترك بسبوسة الحلواني في الفرن على الرف الوسط لمدة نصف ساعة، حتى تصل اللون الذهبي.

نضع المكسرات على الوجه ونضع الشربات الساخن عليها ونضع في الفرن لمدة خمس دقائق.

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