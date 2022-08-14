نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تتبيلة الحواوشي السرية بأسهل المكونات والطعم اللذيذ وريحته جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتبيلة الحواوشي حيث يعتبر الحواوشي من الأكلات السريعة المنتشرة بكثرة في الكثير من البلدان خاصة عند المصريين، وذلك لأنه يتميز بالطعم اللذيذ الشهي، لذا يقبل على تناوله الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار، كما أنه يحتوي على قيمة غذائية عالية لما يحتويه من المكونات، وتسعى الكثير من الأمهات لمعرفة أفضل طريقة لعمل الحواوشى فى المنزل حفاظًا على صحة أفراد الأسرة، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم تتبيلة الحواوشي السرية.

تتبيلة الحواوشي السرية بأسهل المكونات

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل التتبيلة السرية التي هي سر من أسرار الحواوشي، وتتمثل هذه المكونات من التالي:

نصف كيلو من اللحم المفروم فرم ناعم.

2 بصلة كبيرة الحجم.

2 من حبات الفلفل الأخضر الرومي مفروم فرم ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مقدار ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

4 ملاعق من السمن النباتي.

قطعة صغيرة من اللية.

أرغفة من الخبز على حسب الكمية التي يتم تحضيرها.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك الحصول على تتبيلة رائعة الحواوشي بطريقة سهلة، والخطوات هى عبارة عن التالي: