نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تتبيلة الحواوشي السرية بأسهل المكونات والطعم اللذيذ وريحته جبارة في المقال التالي
عمر شويل - جدة تتبيلة الحواوشي حيث يعتبر الحواوشي من الأكلات السريعة المنتشرة بكثرة في الكثير من البلدان خاصة عند المصريين، وذلك لأنه يتميز بالطعم اللذيذ الشهي، لذا يقبل على تناوله الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار، كما أنه يحتوي على قيمة غذائية عالية لما يحتويه من المكونات، وتسعى الكثير من الأمهات لمعرفة أفضل طريقة لعمل الحواوشى فى المنزل حفاظًا على صحة أفراد الأسرة، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم تتبيلة الحواوشي السرية.
تتبيلة الحواوشي السرية بأسهل المكونات
من خلال المكونات التالية يمكنك عمل التتبيلة السرية التي هي سر من أسرار الحواوشي، وتتمثل هذه المكونات من التالي:
- نصف كيلو من اللحم المفروم فرم ناعم.
- 2 بصلة كبيرة الحجم.
- 2 من حبات الفلفل الأخضر الرومي مفروم فرم ناعم.
- نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- مقدار ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الشطة.
- 4 ملاعق من السمن النباتي.
- قطعة صغيرة من اللية.
- أرغفة من الخبز على حسب الكمية التي يتم تحضيرها.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية يمكنك الحصول على تتبيلة رائعة الحواوشي بطريقة سهلة، والخطوات هى عبارة عن التالي:
- يتم إضافة جميع المكونات والتوابل فوق اللحم المفروم، ونخلطهم بشكل جيد مع بعضهم البعض.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة التوابل والبصل والفلفل الأسود والشطة، وتقلب المكونات جيدا وهذا حتى تصبح مثل العجينة المتماسكة مع بعضها البعض.
- ثم نترك اللحمة لمدة حوالي ساعة على الأقل حتى ترتاح.
- وتشرب من مذاق التوابل التي تم إضافتها إليها.
- ثم بعد ذلك نقوم بتحضير الخبز أو العجين، وذلك في حاله الرغبة بعمل الحواوشي الأسكندراني.
- بعد فتح الخبز باستخدام السكين نضع به حشو اللحم التي تشبه العجينة.
- ثم نقوم بفردها بشكل جيد داخل رغيف الخبز حتى تصبح كمية اللحم بداخله مناسبة ليست كثيرة ولا قليلة بل هي كمية متوسطة.
- كما نقوم باستخدام السمن من خلال وضع أرغفة الحواوشي داخل الصينية، ثم تدخل إلى الفرن على درجة حرارة 180° مئوية،
- يتم متابعة رغيف الحواوشي حتى يصبح لون الحواوشي ذهبي.
- بعد ذلك يتم إخراج العجين الفرن ويقدم مع السلطة الخضراء وسلطة الطحينة.
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