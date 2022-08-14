نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطير ومقرمش زي طعم الحلواني بلح الشام في المنزل بكل اسراره في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد بلح الشام من أفضل أنواع الحلويات العربية المشهورة التي يعشقها الكبار والصغار ويقبلون دائما على شرائها من الخارج حيث أنه يتميز بالمذاق الشهي واللذيذ، ويمكن تحضيره في المناسبات للضيوف وفي شهر رمضان ومع غلاء الأسعار تفضل كثير من الأمهات تحضيره في البيت، ويبحث الكثير منكم عن طرق مختلفة لتحضير بلح الشام بمكونات سهلة وبسيطة غير مكلفة. مقادير تحضير بلح الشام المقرمش في البيت كوب واحد من الدقيق الأبيض

كوب إلا ربع من الماء

ملعقة واحدة كبيرة من النشا

ربع كوب من الزبدة

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا

ثلاثة من البيض متوسط الحجم

رشة من الملح مقادير عمل الشربات كوبين من السكر

كوب ونصف من الماء

عصير نصف ليمونة طريقة تحضير الشربات أولا نحضر وعاء عميق ونضع به كمية السكر والماء ونقوم بتقليبهم على نار متوسطة حتى يذوب السكر تماما ونتركه حتى يغلي.

ثم نقوم بإضافة عصير نصف ليمونة إلى الخليط ونتركه لمدة خمس دقائق حتى يثقل، ثم نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد لحين الاستخدام. طريقة تحضير بلح الشام المقرمش في البيت أولا نحضر وعاء ونضع به كمية الزبدة والماء على نار هادئة ونتركها حتى تسخن لمدة دقائق.

ثم نحضر وعاء آخر ونضع به الدقيق والنشا والملح ونقلبهم جيدا، ثم نضيف إليهم خليط الزبدة مع الاستمرار في التحريك جيدا بملعقة خشبية لمدة خمس دقائق حتى نحصل على عجينة لينة ونتركها حتى ترتاح قليلا.

بعد ذلك نقوم بإضافة البيض تدريجيا مع التقليب جيدا والاستمرار في العجن حتى نحصل على عجينة هشة وغير متماسكة.

ثم نحضر كيس حلواني ونضع به عجينة بلح الشام ونحضر طاسة ونضع بها زيت غزير بارد.

نقوم بعمل وحدات بلح الشام بالضغط على كيس العجين، ثم نقوم بوضع الطاسة على نار عالية مع الاستمرار في تقليب وحدات بلح الشام حتى نحصل على بلح الشام المقرمش.

نرفع بلح الشام من الزيت ونضعه في الشربات البارد، ثم نضعه في مصفاة.

نضع بلح الشام في أطباق التقديم ونقدمه، وبالهنا والشفاء.

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