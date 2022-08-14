نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأنبوبة كريم بانثينول حضري اقوى كيراتين لفرد وتنعيم الشعر المموج والخشن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسائل الكثيرات من النساء عن وصفة كريم بانثينول السحرية التي تعد بمثابة أفضل وأقوى كيراتين طبيعي للشعر الهايش والمجعد والخشن، فتقوم تلك الوصفة بفرد الشعر وكذلك تنعيم وإطالته، وذلك بفضل تلك الخلطة الممتازة التي يدخل فيها كريم بانثينول والتي سوف نتعرف عليها تفصيلًا فيما يلي.

مكونات وصفة كريم بانثينول للشعر

يتم الإعتماد في الوصفة بشكل أساسي على كريم بانثينول لفرد وتنعيم الشعر، هذا وبالإضافة إلى عدة مكونات أخرى سوف تفيد الشعر وتنعيمه وتطوله، وتلك المكونات جاءت كما يلي:

عدد ثلاثة معالق ذات حجم كبير من كريم البانثينول.

كذلك سوف نحتاج إلى عدد اثنين ملعقة كبيرة في الحجم من زيت جونسون المخصص للأطفال الصغار.

واحد ملعقة كبيرة في الحجم من النشا.

سوف نحتاج إلى قرص واحد من فيتامين ب مطحون جيدًا.

كذلك واحد ملعقة كبيرة في الحجم من جل الصبار.

أسهل طريقة لإعداد وتحضير وصفة كريم البانثينول لفرد الشعر الهايش والمجعد وتنعيمه

يتم في البداية إحضار وعاء ذات حجم كبير ثم نضع بداخلة ثلاثة ملاعق ذات حجم كبير من كريم بانثينول التي يباع في مختلف الصيدليات.

بعد ذلك نقوم باضافة عدد اثنين ملعقة ذات حجم كبير من زيت جونسون المخصص للأطفال.

نقوم بتقليب المكونات السابقة مع بعضها البعض حتى يتم مزج كريم جونسون مع كريم بانثينول بصورة جيدة.

نحضر قرص فيتامين ب، ثم يتم طحنه جيداً حتى يصير ناعم، ثم بعد ذلك يتم إضافة القرص فوق الخليط السابق مع ضرورة التقليب جيداً.

نقوم بعد ذلك بإضافة واحد ملعقة ذات حجم كبير من النشا، ثم يتم خلط النشا مع كافة المكونات.

بعدها يتم إضافة جل الصبار، مع التقليب أيضاً.

فوائد استخدام وصفة كريم بانثينول للشعر

تعد وصفة كريم بانثينول للشعر أفضل وأقوى وصفة عرفتها النساء والفتيات موخرًا، حيث أنها تساعد بشكل كبير في فرد الشعر وحل جميع مشاكل الشعر المجعد والهايش والخشن، وذلك لكون الشعر هو تاج جمال المرأة، فبالتالي قامت أغلب النساء بالبحث بشكل متواصل عبر شبكة الإنترنت عن وصفة كريم بانثينول لفرد وتنعيم الشعر بدلاً من الذهاب إلى مراكز التجميل التي تتطلب دفع المزيد من المال وضع المواد الكيميائية على الشعر فيصيب الشعر الضرر، ولكن بعد اعتماد هذه الوصفة من كريم بانثينول ليس هناك حاجة بالذهاب إلى مراكز التحميل تلك أو دفع المزيد من المال.

الفرق بين استخدام وصفة كريم بانثينول وبين الكيراتين الكيميائي

الكيراتين الكيميائي الذي يتم استخدامه داخل صالونات التجميل سوف يضر الشعر ويضعف بصيلات الشعر وهو الأمر الذي سوف يؤدي إلى تساقط الشعر فيما بعد ويتسبب في هيشان الشعر وذلك على المدى البعيد، أما بالنسبة إلى استخدام وصفة كريم بانثينول فهو يعد أفضل الطرق في فرد الشعر وتنعيمه ومعالجة تقصفه وهيشانه.