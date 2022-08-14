انت الان تتابع خبر ما الذي حدث ..الصين تدق ناقوس الخطر مجددًا.. تسجيل عشرات الأشخاص بفيروس لانجيا الجديد (تفاصيل)والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- على الرغم من أن العالم مازال يكافح الإصابات المتزايدة بفيروس كورونا، إلا أننا أمام خطر جديد صيني المنشأ، حيث أعلن مسؤولو الصحة في الصين، أمس الإثنين، أن البلاد اكتشفت حالات إصابة بفيروس جديد يدعي «لانجيا» حيواني المنشأ (LayV).

كل ما تريد معرفته عن فيروس لانجيا فيروس لانجيا حيواني المنشأ أو LayV هو فيروس جديد يظهر في الحيوانات وينتقل في الغالب من حيوان إلى آخر، وانتقل للبشر مؤخرًا، وينتمي فيروس لانجيا الحيواني المنشأ إلى نفس جنس فيروس نيباه، وفقًا لما نشره موقع thehealthsite.

فيروس لانجيا

أين تم العثور على فيروس لانجيا؟ تم العثور على فيروس لانجيا هنيبا في مقاطعتي شاندونغ وخنان في الصين ويمكن أن ينتقل من الحيوانات إلى البشر، حسبما ذكرت تايبيه تايمز، وقال تشوانغ جين هسيانغ، نائب المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في تايوان، إنه وفقًا لدراسة، لم يتم الإبلاغ عن انتقال الفيروس من إنسان إلى آخر، لكنه قال في الوقت نفسه إن مركز السيطرة على الأمراض لم يحدد بعد ما إذا كان الفيروس يمكن أن يكون كذلك، ونبه الناس إلى إيلاء اهتمام وثيق لمزيد من التحديثات حول الفيروس.

فيروس لانجيا الحيواني المنشأ: مسح على الحيوانات في الصين

قدم تشوانغ تفاصيل المسح الذي أجري على الحيوانات الأليفة، وقال إن 2% من الماعز المختبرة، و5% من الكلاب المختبرة كانت إيجابية، وأشارت نتائج اختبار 25 نوعًا من الحيوانات البرية إلى أن الزبابة (ثدييات صغيرة آكلة للحشرات تشبه الفأر) قد تكون مستودعًا طبيعيًا لفيروس لانجيا هنيبا، حيث تم العثور على الفيروس في 27% من الزبابة، وفقًا لتصريحات نائب مدير مركز السيطرة على الأمراض.

هل يمكن أن ينتقل الفيروس من إنسان لآخر؟ قال تشوانغ، إن الـ 35 مريضًا في الصين لم يكن لديهم اتصال وثيق مع بعضهم البعض أو تاريخ تعرض مشترك، ولم يُظهر تتبع المخالطين أي انتقال فيروسي بين الأشخاص المقربين والعائلة، مما يشير إلى أن العدوى البشرية قد تكون متقطعة.

وأضاف تشوانغ أن فيروس لانجيا هو فيروس تم اكتشافه حديثًا، وبالتالي، ستتطلب مختبرات تايوان طريقة معيارية لاختبار الحمض النووي لتحديد الفيروس، بحيث يمكن مراقبة العدوى البشرية، إذا لزم الأمر.

أعراض فيروس لانجيا ظهرت على 26 مريضًا من أصل 35 مصابًا أعراضًا شملت الآتي:

1-فقدان الشهية

2-الفشل الكلوي.

3-آلام العضلات.

4-الغثيان.

5-الصداع.

6-القيء

7-الحمى والتعب.

8-السعال.

9-انخفاض عدد الصفائح الدموية.

10-ضعف في وظائف الكبد

11-انخفاض في خلايا الدم البيضاء.

ما هو مسار العمل التالي للخبراء؟ أشار تشوانغ إلى أن فيروس لانجيا هو فيروس تم اكتشافه مؤخرًا، فستحتاج مختبرات تايوان إلى طريقة معيارية لاختبار الحمض النووي لتحديد الفيروس، وسيسمح هذا بتتبع الإصابات البشرية، إذا لزم الأمر