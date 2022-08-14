التلوث وفقدان العناصر الغذائية هذا ما يعرضك له بقايا الطعام ... إليك قواعد الوقاية الصحيحة

انت الان تتابع خبر التلوث وفقدان العناصر الغذائية هذا ما يعرضك له بقايا الطعام ... إليك قواعد الوقاية الصحيحةوالان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح-

- الكائنات الحية الدقيقة الزائد

يؤدي ترك الطعام المتبقي لفترة طويلة إلى زيادة خطر انتشار البكتيريا والكائنات الدقيقة الأخرى، حيث لا يتم تبريد الطعام على الفور، ولكن يتم تبريده بعد وصوله إلى درجة حرارة الغرفة، وتؤدي هذه العادة إلى تكاثر الكائنات الدقيقة وإفساد الطعام، وفقًا لما ورد في موقع "onlymyhealth".

- فقدان العناصر الغذائية

يؤدي تبريد الطعام لفترة طويلة إلى فقدان العناصر الغذائية، وبالتالي يصبح عديم الفائدة، لذلك من الضروري أن تتجنب تخزين بقايا الطعام لفترة طويلة.

- التلوث

يمكن للطعام الذي يحتوي على البكتيريا والكائنات الدقيقة الأخرى، عند وضعه في الثلاجة مع منتجات غذائية أخرى، أن يسبب انتشار التلوث، ما يزيد من فرص الإصابة بالأمراض.

- ما الذي يجب فعله مع بقايا الطعام؟

1. تجنب تبريد بقايا الطعام في الثلاجة لأكثر من 3 أيام.

2. إذا كان طعامًا من اللحوم، يجب الاحتفاظ به مغطى في الثلاجة أو بعيدًا عن الأطعمة النيئة الأخرى.

3. عندما تأكل بقايا الطعام، تأكد من إعادة تسخينها بشكل صحيح إلى حوالي 70 درجة مئوية قبل تناولها.

4. عند إعادة تسخينه في الميكروويف، قم بتغطية الطعام وتدويره لتسخينه بشكل متساوٍ.

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، يمكن حفظ بقايا الطعام في الثلاجة لمدة 3 - 4 أيام، لكى تكون آمنة للاستهلاك، لأنها قد تفقد الرطوبة والنكهة عند التخزين لفترات أطول.