تركية على أصولها.. فطائر البطاطس الهشة اللذيذة بمقاديرمظبوطة 100% لنتيجة كأفخم المطاعم

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عمر شويل - جدة فطائر البطاطس، تعتبر البطاطس بشكل عام من أكثر الثمار التي يفضلها كافة الأشخاص، الكبير والصغير يقبل عليها بشكل كبير، والتي تتدخل في أنواع كثيرة من الأطعمة التي يتم تحضيرها، عندما نقوم بتناول البطاطس فإننا نكون قد وصلنا لدرجة كبيرة من الشبع، من الأطعمة التي تدخل في تكوينها البطاطس بشكل أساسي، هي فطائر البطاطس اللذيذة، والتي يمكننا تحضيرها بشكل سريع في المنزل، وهذا ما يمكننا أن نخبركم به في هذا المقال.

فطائر البطاطس

تلك الفطائر التي تكون عبارة عن أقراص من البطاطس، تتكون من خلال القيام بتحضير عجينة خاصة يمتزج فيها البطاطس مع الفلفل الأخضر، وكذلك الطحين، مع إضافة الحليب الطازج، حيث يمكننا من خلال هذا الخليط بعد ضافة بعض الإضافات على قرص من البطاطس الشهية التي تكون ممتازة إلى حد كبير.

المكونات

عدد بياض بيضة واحدة.

ملعقة واحدة كبيرة من اللبن.

نص كيلو من البطاطس المسلوقة.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

ملعقتان من كبيرتان من هريسة البصل الأخضر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير

في وعاء فارغ نقوم بوضع البطاطس المسلوقة، ثم نقوم بهرسها بشكل جيد حتى تكون ناعمة تمامًا.

بعد أن نقوم بهرس البطاطس نقوم بوضع البياض، ثم نقوم بوضع كمية هريسة البصل.

ثم نضيف إليهم الدقيق ومسحوق البيكنج بودر، ثم نقوم بإضافة الملح وكذلك الفلفل الأسود.

نقوم بخلط كافة هذه المكونات مع بعضها البعض حتى تمتزج تمامًا، وبعد ذلك نقوم بتشكيل الخليط غلى هيئة أقراص.

في طاسة معدنية نقوم بوضع كمية مناسبة من الزيت المخصص للقلي، ثم نقوم بوضعها على النار.

بعد أن نلاحظ أن الزيت تم تسخينه بأقصى درجة، نقوم بوضع الأقراص من أجل قليها،

بعد أن يتم قلي فطائر البطاطس، نقوم بوضعها على مناديل المطبخ من أجل أن نتخلص من الزيت الزائد وتكون جاهزة للأكل.

في ختام هذا المقال نكون قد قدمنا لكم أفضل طريقة من أجل تحضير فطائر البطاطس، والتي تعتبر من أفضل الأطعمة التي سوف تتناولونها، والتي يتم تحضيرها في وقت سريع جدًا.