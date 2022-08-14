نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انسي الشعر الخشن: الخميرة والنشا كيراتين طبيعي فعال للشعر الخشن المجعد في ساعة هيكون حريري في المقال التالي

عمر شويل - جدة شعرك خشن الملمس، مجعد وصعب تسريحه كل يوم، مظهره لا يعجبك و تشعرين بالانزعاج، ليس لديكٍ المال الكافٍ للذهاب إلى الكوافيرات وعمل فرد لشعرك، كل هذه الأمور أصبحت من الماضي يمكنك الآن عمل كيراتين لفرد الشعر وجعله مثل الحرير من المنزل في أقل من ساعة وبأقل تكلفة ممكنة، كل ذلك بواسطة مكونين في كل بيت، النشا والخميرة هما المكونين الأساسيين في وصفتنا اليوم، والتي تستخدم كحل سحري لفرد الشعر الخشن والمجعد في ساعة واحدة فقط، ليبدو مثل الحرير، ليس هذا فحسب بل وظهوره بمظهر لامع ورطب، سوف نتعرف على طريقة إعداد كيراتين بمكونات طبيعية ومتوفرة في كل منزل.

فوائد النشا والخميرة على الشعر

تدخل الخميرة في العديد من الوصفات الطبيعية للعناية بالشعر والبشرة وذلك بسبب احتوائها على العديد من العناصر الغذائية الهامة لتعزيز صحة ونمو الشعر، ومن أهم فوائد الخميرة على الشعر:

فرد الشعر المجعد والخشن.

تعزيز النمو الصحي والطبيعي لخصلات الشعر.

تحافظ على الشعر من التساقط الكثيف.

القضاء على قشرة الرأس.

منح الشعر كثافة وحجم أكبر.

منح الشعر اللمعان والترطيب اللازم لكي يظهر بمظهر صحي.

وصفة النشا والخميرة لفرد الشعر

تعد وصفة النشا والخميرة من أهم وأرخص الوصفات الطبيعية لفرد الشعر الخشن والمجعد في المنزل، لذا يقبل عليها الكثير من النساء والفتيات، وللحصول على شعر حرير ناعم بدون الذهاب إلى الكوافير، قومي بتطبيق هذه الوصفة في المنزل من خلال تلك الخطوات:

المكونات

ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة البيرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

علبة زبادي او لبن رائب.

ملعقتين كبيرتين من عسل النحل.

طريقة التحضير