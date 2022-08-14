نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونات اقتصادية.. حضري كيكة البرتقال الهشة في المنزل بأبسط الطرق في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيكة البرتقال الهشة، لكل عشاق الكيك الذين يبحثون عن وصفات سهلة وسريعة للغاية لإعداد الكيك في المنزل، جئنا إليكم اليوم من خلال مقالنا هذا بطريقة عمل كيكة البرتقال اللذيذة، حيث تتمتع الكيك بالعديد من النكهات الرائعة التي يفضلها الكثير من الكبار والصغار، لذلك تحرص ربات البيوت على تحضيرها بشكل مميز للاستمتاع بتناولها كوجبة فطار أو وجبة عشاء، كما يمكن تناولها كوجبة خفيفة بجانب كوب من الشاي أو العصير، تتعدد أطعمة الكيك من كيك سادة أو كيك بالمانجو وكذلك يوجد كيك بالشيكولاتة كما يوجد كيك البرتقال التي يعشقه الكثير، ولذلك حرصت العديد منهن على إعداده بالمنزل بجميع النكهات وبخطوات بسيطة وممتعة للغاية وغير مكلفة، وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة

يمكنك تحضير الكيك بالبرتقال بمكونات بسيطة، ومتابعة خطوات التحضير والمكونات حتى تحصلين على كيك هش وطري مثل الجاهز، والتي تتمثل في الآتي:

مقدار كوبان ونصف من الدقيق.

كوب سكر.

مقدار نصف كوب سمن سائل.

القليل من الزيت.

ثلاث بيضات.

نصف كوب عصير برتقال.

القليل من قشر البرتقال المبشور.

علبة زبادي.

ملعقة كبيرة فانيليا.

ثلاث ملاعق بيكنج بودر.

رشه ملح.

طريقة إعداد كيكة البرتقال الهشة

يمكنك إعداد كيكة البرتقال بشكل سهل للغاية وذلك من خلال الآتي:

يتم إحضار وعاء وإضافة كل من البيض والفانيليا والسكر.

ثم يتم خفقهم جيداً ثم يتم إضافة السمن والزيت وخفقها جيداً مرة أخرى.

قومي بإضافة عصير البرتقال وبشر البرتقال وضربهم جيدا.

يتم إضافة الدقيق المنخول جيداً والبيكنج بودر ورشة الملح.

ثم يتم ضرب كافة المكونات جيداً للحصول على خليط رائع.

قومي بإحضار صينية متوسطة الحجم ودهنها بالزيت ثم رش القليل من الدقيق.

يتم سكب كافة الخليط في الصينية.

القيام بإدخالها الفرن عند درجة حرارة 180 درجة وتركها مدة 40 دقيقة ويجب عدم فتح الفرن إلا بعد مرور نصف ساعة.

يتم إخراجها وتركها لتبرد ثم تقطع قطع صغيرة.

في الختام فقد تعرفنا على كيكة البرتقال الهشة ومقادير الكيك وطريقة إعدادها بشكل سهل وسريع أفضل من الجاهز تماماً.