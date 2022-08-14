كريم قوي لتبييض اليدين تبييض فوري من أول استخدام هيزيل كل بقع الشمس الغامقة

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عمر شويل - جدة في فصل الصيف تتعرض البشرة والجلد لأشعة الشمس التي تؤثر عليه بالسلب حيث تصاب بالتصبغات والبقع الداكنة ويصعب التخلص منها فيما بعد لهذا ينصح كثيرًا بوضع واقي الشمس قبل الخروج من المنزل على المناطق المعرضة للضوء ويكرر تجديده كل ساعتين تقريبًا، ولكن لا يمكننا أن نهرب من أضرار أشعة الشمس على الرغم من ذلك خاصةً منطقة اليدين والتي نعاني كثيرًا فيما بعد من أجل تفتيحها سواء بسبب أشعة الشمس أو أي عوامل أخرى تؤثر على الجلد ولكن لعلاج اسمرار اليدين في المنزل نعرفكم على طريقة عمل كريم طبيعي منزلي لإزالة التصبغات وليدين بيضاء ومشرقة.
كريم قوي لتبييض اليدين تبييض فوري من أول استخدام
نستخدم لتحضير هذا الكريمات مكونات من الطبيعة لأنها فعالة أكثر من المواد والمستحضرات الأخرى في تفتيح البشرة والجلد وإزالة أي آثار باقية عليه خاصةً إذا كانت من أشعة الشمس ولكن بالتأكيد تلك الوصفة لن تكون الحل النهائي لعلاج آثار أشعة الشمس بل يجب علينا اتباع نصائح الوقاية من أشعة الشمس لتجنب آثارها السلبية على البشرة.
وصفة تفتيح اليدين بسرعة
نحتاج لتلك الوصفة:
- نشا ذرة وعسل أو شمع عسل: ملعقتين من كل مكون منهما.
- ماء زهر: كوب واحد.
- زيت جوز هند وفازلين: ملعقة حجمها متوسط من كل منهما.
- زيت ليمون طبيعي: ملعقتين بحجم صغير.
استخدام الوصفة
- في وعاء صغير يتم وضعه على حمام مائي ساخن نضع بالوعاء العسل في البداية حتى يتفكك ويصير سهل الخلط مع بقية المكونات.
- ثم نبدأ بعدها بوضع زيت الزيوت وننتظر عدة ثواني حتى يتفكك كذلك ويصبح سائلًا ويختلط مع العسل لنضيف لهما لاحقًا زيت الليمون وجوز الهند وكذلك الفازلين.
- نحتاج إلى تقليب المكونات معًا على الحمام المائي حتى تتفكك وتصبح مزيج وكتلة واحدة بواسطة التسخين والحرارة لأن معظمها مكونات ثقيلة وتحتاج إلى الحرارة لكي تذوب وتختلط مع بقية المكونات بشكل أسرع.
- نضع المكونات المتبقية وهي النشا وماء الزهر ونستمر في التحريك مرة أخرى لتتداخل المكونات الجديدة مع القديمة إلى أن يصير القوام لزج.
- يتم نقله إلى عبوة نظيفة تمامًا حتى يسهل استخدام الكريم فيما بعد ويوميًا قبل الخلود للنوم يطبق على اليدين جيدًا وتدليكه أكثر من مرة وغسل اليدين في الصباح ويطبق كذلك على مدار اليوم.
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