نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة صحية ونضرة.. مقشر للوجه قوي وطبيعي 100% لتنعيم البشرة وتوريدها ستصبح كبشرة الأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة مقشر للوجه الطبيعي نعرضه لك من خلال السطور القادمة في المقال؛ حيث أن الكثير منا سواء سيدات أو رجال قد نتعرض لأشعة الشمس التي تؤدي إلى وجود التصبغات في البشرة ويكون الحل الأمثل لذلك هو استخدام مقشر طبيعي للبشرة، كما أن وجود الجلد الميت في البشرة الذي يؤدي إلى الشعور بأن البشرة جافة وبها تشققات، لذا فلن تجد سوى تقشير بشرتك حتى تعود كالسابق.

مقشر للوجه

في حالة أنك تحتاجين إلى بشرة خالية من الجلد الميت والتشققات فبإمكانك استخدام مقشر وذلك حتى تحصلي على بشرة أكثر نضارة، وإليك طرق مختلفة غير مكلفة لعمل مقشر البشرة فيما يلي:

مقشر الملح والبيض

يمكنك تحضير هذا المقشر بوضع ملعقة ونصف من الملح الخشن ويضاف إليه بياض حبة واحدة من البيض، ثم يوضع عليه القليل من العسل الأبيض ويضاف إليه عصرة من الليمون، ثم تقلب المكونات جيدًا ويغسل الوجه بالماء الدافئ، ثم يفرد المقشر على الوجه ويترك حتى يجف ثم يتم تقشير المقشر من على الوجه برفق بعدها يغسل الوجه بالماء الفاتر، ويكرر هذا المقشر مرة واحدة كل أسبوع.

مقشر السكر وزيت الزيتون

يساعد زيت الزيتون على الترطيب الجيد للبشرة ويعطي نتيجة فعالة عند وضع السكر عليه، لذا عليك وضع ثلاثة ملاعق من السكر البني الخشن ويضاف إليه كمية مناسبة من زيت الزيتون وتقلب المكونات، ثم يفرد على الوجه ويترك لمدة ربع ساعة، ثم يتم فرك الوجه بحركات دائرية ويكرر المقشر مرتين خلال الأسبوع.

مقشر القهوة

استخدمي القهوة في تقشير الجلد الميت واجعلي بشرتك ناعمة وبيضاء وذلك بوضع ملعقة كبيرة من القهوة ويضاف إليها ملعقة من السكر، ثم يوضع عليها القليل من زيت الزيتون وتقلب المكونات جيدًا، ثم توضع على البشرة وتترك حتى تجف ثم يفرك الخليط بحركات دائرية ويغسل الوجه جيدًا ويكرر ذلك ثلاثة مرات خلال الأسبوع.

في نهاية مقال مقشر للوجه فقد قدمنا لكم طريقة عمل مقشر البشرة بالملح والبيض والطريقة الثانية باستخدام السكر وزيت الزيتون أما الثالثة فهي باستخدام القهوة عليك أن تختار الطريقة التي تناسبك من بينهم.