قبل أن يتزوجها الأمير.. صابونة بياض الثلج وصفة كلاسيكية قديمة وفعالة 100%

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عمر شويل - جدة الكثير من السيدات يستخدمون أنواع صابون مختلفة للبشرة مما يؤدي إلى الضرر بالبشرة؛ فقد يكون الصابون المستخدم به مواد كيماوية تؤدي إلى تلف خلايا البشرة، وقد تكون الصابونة المستخدمة مضرة لنوع البشرة حيث اختلاف أنواع البشرة بين سيدة وأخرى، لذا نقدم لك من خلال المقال صابونة بياض الثلج المصنوعة من مواد طبيعية تساعدك في الحصول على بشرة أكثر نقاء.

صابونة بياض الثلج

إذا كنت تحتاجين إلى استخدام صابونة تساعدك في الحصول على بشرة بيضاء كالثلج؛ فليس أمامك سوى هذه الخلطات التي نقدمها لك فيما يلي:

مكونات خلطة صابونية للتبييض

قطعة كبيرة من صابون ورق الغار.

ثلاثة ملاعق كبار من الماء المغلي.

ملعقتان من الليمون المعصور.

ستة ملاعق صغيرة من زيت اللوز الحلو.

ماء ورد.

افضل خلطة صابونية مجربة

نضع قدر واسع على النار الهادئة ونضع به قطعة الصابون، ونقوم بتقليبها باستمرار حتى تذوب تمامًا.

بعد ذلك نقوم بإضافة زيت اللوز الحلو على الصابون المذاب ونقلب جيدًا.

ثم نضيف الماء المغلي عليهم ونتركها تغلي قليلًا.

بعد ذلك نقوم بإضافة الليمون المعصور عليهم ونقلب جيدًا وتترك لتغلي لمدة دقيقة، ثم ترفع من على النار.

ثم نقوم بتحضير قالب من قوالب الكيك السليكون، ونقوم بدهنه بالزيت.

بعد ذلك نسكب الخليط في القالب ونتركه حتى يبرد تمامًا.

ثم نقوم بوضع القالب في مكان بارد أو في الثلاجة على الرف الأوسط حتى تتماسك.

الآن أصبح لديك صابونة تفتيح رائعة فقومي باستخدامها مرة يوميًا في الصباح ومرة في المساء.

بعد ذلك بعد أن تقومي بشطف وجهك بالماء الفاتر عليك بوضع كمية مناسبة ماء الورد، أو يمكنك استخدام المرطب الخاص ببشرتك.

بينما يمكنك استخدامها للتخلص من آثار المكياج.

بعد ذلك يمكن استخدام هذه الصابونة في المناطق الداكنة في جسمك وخاصةً المناطق الحساسة.

بعدها استمري على استخدام صابونة التفتيح دائمًا لتحصلي على بشرة نضرة كما تودين.

في نهاية مقال صابونة بياض الثلج فقد قدمنا لكم طريقة تحضير صابونة تفتيح البشرة باستخدام صابونة ورق الغار، وأضفنا لها العديد من المواد اللازمة في تفتيح البشرة حيث استخدام الليمون الذي يحتوي على فيتامين سي المفيد للبشرة، لذا عليك المداومة على استخدامها للحصول على بشرة بيضاء كالثلج.