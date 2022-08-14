لو شعرك مجعد.. فرد الشعر بالكوكاكولا وتنعيمه وودعي الهيشان باقوى وصفة كيراتين طبيعي ونتائج كالسحر

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عمر شويل - جدة تزايد البحث عن طريقة فرد الشعر بالكوكاكولا خاصة في الآونة الأخيرة حيث أشارت الأبحاث العلمية الحديثة إلى احتواء الكوكاكولا على العديد من المواد الفعالة القادرة على فرد الشعر وتغذيته وإمداده بالعناصر اللازمة التي تحد من تساقط الشعر وتقصفه الأمر الذي دفع الكثيرون إلى اللجوء إلى هذه الطريقة بدلًا من المواد الكيميائية الضارة التي تدمر الشعر.

فرد الشعر بالكوكاكولا

الكوكاكولا إحدى المشروبات الغازية التي أكد الكثيرون فعاليتها الكبيرة في فرد الشعر دون أي آثار جانبية، تعددت طرق استخدام الكوكاكولا في فرد الشعر وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

الطريقة الأولى

تتمثل في عمل خليط مثالي لفرد الشعر من الكوكاكولا وماء الورد وذلك من خلال اتباع التالي:

المكونات

عبوة كوكاكولا حسب طول الشعر.

كمية من ماء الورد تعادل نفس كمية الكوكاكولا.

غطاء رأس.

الطريقة

يتم خلط كمية متساوية من الكوكاكولا وماء الورد جيدًا.

يوزع الخليط على الشعر والتأكد من تغطية الشعر بالكامل بهذا الخليط.

تدليك الشعر ومن ثم لفة كما يفضل ارتداء غطاء رأس لمدة ساعتين لضمان حدوث التفاعل بينهما والوصول إلى النتيجة المطلوبة.

غسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر والشامبو وتجفيفه برفق باستخدام منشفة قطنية ناعمة.

الطريقة الثانية

أشاد البعض بفعالية هذه الوصفة، لتطبيق هذه الوصفة عليكِ إتباع التالي:

المكونات

عبوة كوكاكولا حسب طول الشعر.

كوب واحد من الحناء.

مقدار نصف كوب من عصير الليمون.

غطاء رأس.

الطريقة

نخلط المكونات السابقة مع بعضها جيدًا حتى تمتزج تمامًا.

لضمان الحصول على نتائج مذهلة ينبغي تغطية الخليط وتركه ليلة كاملة في مكان دافئ.

يقسم الشعر ويوزع الخليط على الشعر بالكامل من الجذور حتى الأطراف مع وضع غطاء الرأس وترك الشعر لمدة ساعتين على الأقل.

غسل الشعر بالطريقة المعتادة باستخدام الشامبو والماء الدافئ للتأكد من التخلص من بقايا الخليط نهائيًا.

في نهاية مقال فرد الشعر بالكوكاكولا حيث تم توضيح العديد من الطرق التي يمكن إتباعها لفرد الشعر باستخدام الكوكاكولا والتي تعطي نتائج مذهلة بشهادة الجميع سواء بعمل خليط من الكوكاكولا والحناء والليمون أو من خلال إضافة ماء الورد إلى الكوكاكولا.