نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوني شباب دوماً.. الفازلين للتخلص من الشيب بوصفة سحرية وودعي الاحراج والشعر الأبيض في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت لنا الأبحاث الطبية بأن الفازلين يعتبر علاج قوي ومثالي للتخلص من آثار الشيب بالشعر، وذلك يرجع إلى احتوائه على عناصر مغذية تقوم بإنتاج نسبة كبيرة من الكولاجين الذي يخلص الشعر تمامًا من الشيب، وبناء على ذلك سنقوم بعرض الدور السحري والفعال الذي يلعبه الفازلين للتخلص من الشيب بشكل نهائي داخل هذا المقال.

الفازلين للتخلص من الشيب

كي نستفيد من استخدام الفازلين على الشعر للتخلص من آثار الشيب، فهذا الأمر مرتبط بالالتزام بالآتي ذكره:

المكونات

ملعقة كبيرة من الفازلين.

وملعقة من النشا.

ملعقة من زيت اللافندر.

وملعقة من زيت الصبار.

ملعقة من القهوة.

وملعقة من الحناء.

ملعقة من زيت الزيتون.

خطوات التحضير والاستخدام

في بداية الأمر نقوم بإذابة الفازلين جيدًا على النار.

بعد ذلك يتم خلطه مع القهوة، حتى نتحصل على خليط متجانس.

ثم نقوم بإضافة كافة المكونات بصورة تدريجية، وذلك مع الاستمرار في التقليب.

بعد ذلك يتم رفع الخليط من على النار، ويترك حتى يبرد تمامًا.

ثم على الجانب الآخر نقوم بغسل الشعر جيدًا بالشامبو، وذلك بهدف إزالة أي أتربة أو زيوت عالقة به.

بعد ذلك نقوم بتجفيف الشعر جيدًا بواسطة المنشفة القطنية.

ثم نقوم بتوزيع الخليط بشكل متساوي على الشعر، ويفضل استخدام مشط أثناء عملية توزيع الخليط.

بعد ذلك نقوم بوضع غطاء استحمام على الشعر، حتى تزداد فاعلية الخليط على الشعر، وهذا هو المطلوب.

ثم يتم ترك الخليط على الشعر لفترة تقدر بحوالي نصف ساعة.

بعد ذلك ومن بعد انتهاء الفترة المحددة، فهنا نقوم بشطف الشعر جيدًا بواسطة الماء الفاتر.

بينما يفضل المواظبة على تلك الطريقة من مرة إلى مرتين خلال الأسبوع الواحد

بعد ذلك سنلاحظ بأن آثار الشيب قد تم إزالتها من الشعر بصورة نهائية.

وأخيرًا نكون قد تناولنا بالتفصيل الدور الذي يلعبه الفازلين للتخلص من الشيب بالشعر، وذلك ظهر من خلال عرضنا لطريقة طبيعية لإزالة الشيب بالشعر نهائيًا، دون أن نعرض الشعر للضعف والتساقط مثلما ما كان يحدث أثناء استخدام المكونات الكيميائية على الشعر، وهذا ما تم التأكيد عليه بشكل كبير من جانب خبراء العناية بالشعر، وبذلك نكون قد قمنا بحل أكثر المشكلات إزعاجًا لدى معظم الناس.