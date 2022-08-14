نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر الهنود لتطويل الشعر بمكونات ستجديها لدى العطارين وطولي شعرك خلال أسبوعين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخطف النساء الهنديات الأنظار بجمال شعرهن وطوله الذي يكون في العادة مغطي للظهر بأكمله لهذا تتجه معظم النساء في مصر ودول العالم العربي للبحث عن وصفات تطويل الشعر الهندية لأنها تكون موثوقة 100% ونتيجتها فعالة حيث نراها بالفعل مع النساء الهنديات وقد يكون السبب في ذلك أن المكونات المستخدمة في الوصفات الهندية مكونات طبيعية وذات فوائد عديدة للشعر لهذا نضع لكم فيما يلي وصفة هندية لتطويل وتنعيم الشعر في أقل وقت وبأقل مجهود.

سر الهنود لتطويل الشعر بمكونات ستجديها لدى العطارين

تستخدم النساء في الهند عدة وصفات مختلفة معتمدة على مواد طبيعية تساعد على انبات الشعر من جديد وبطريقة صحية حتى لا يصاب بالتساقط أو الجفاف مرة أخرى ومن أبرز الوصفات الهندية المعروفة للشعر لتطويله وتنعيمه هي وصفة عنب الثعلب الهندي أو ما تعرف لكى العطارين باسم الأملا:

نحتاج لكمية متساوية من مسحوق الأملا الناعم مع عصير الليمون حيث يتم تشكيل عجينة متجانسة في النهاية بعد خلطهما سويًا. تطبق تلك العجينة الناتجة على فروة الشعر ونغطيها بأكملها حتى نغذي الشعر جيدًا ويستفيد من المكونين قدر المستطاع. يفضل تركها لمدة ساعة على الشعر حتى تكون الاستفادة أكبر وعند الغسل يتم وضع الشعر أسفل الماء الجاري وتدليكه أكثر من مرة لإزالة البقايا عنه. مع التكرار ستكون النتيجة ملحوظة بطريقة لا توصف ونلاحظ تغير حالة الشعر تمامًا.

وصفة هندية لتطويل الشعر

هناك وصفة أخرى فعالة من حيث زيادة طول الشعر وزيادة نموه وهي وصفة عصير البصل فلل يمكننا أن نهمل فوائده العديدة للشعر مثل الفوليك أسيد الموجود به ومضادات الأكسدة وعنصر النحاس وفيتامينات ضرورية مثل فيتامين سي ويستخدم كما يلي: