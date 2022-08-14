نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر كريم البقدونس والنشا فى التفتيح الفورى للبشرة وجعلها أكثر اشراقة وحيوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر هذا الكريم من افضل الكريمات السحرية التى تعمل على تفتيح وتبييض البشرة وتوحيد لونها من الأسمر إلى الابيض الناصع، هذه بفضل المكونات الطبيعية التى يتكون منها الكريم، أنه البقدونس والنشا الذين ابهرو الكثير بفاعليتهم الكبيرة فى تغيير لون البشرة وحمايتها من التشققات الجلدية والخطوط السمراء، أنه كريم طبيعي يبيض وينعم ويغذى خلايا البشرة، بدون اى مواد كيميائية ضارة بصحة البشرة، فإنة كريم يتخلص من الدهون الزائدة التى تظهر على البشرة الدهنية، كما أنه يطهر الوجه من الخلايا الميتة والقشور السوداء ويحافظ عليها من العوامل الخارجية المؤثرة، مثل أشعة الشمس المحرقة، والهواء والأتربة، ايضا يعالج الالتهابات وحب الشباب واثاره، ويزيل الكلف والرؤوس السوداء ويتخلص من حروق الشمس ويعالج جفاف البشرة ويخفى الهلات السودا تحت العين بشكل سريع وآمن، فالعديد من النساء يبحثون عن طريقة طبيعية بسيطة من مكونات متاحة وغير مكلفة، تعطينا البياض الناصع فور الانتهاء من استخدامها بدون اى مجهود أو الانتظار لمدة طويلة حتى تظهر النتيجة، انه كريم جبار أحدث معجزه فى عالم التجميل والعنايه بالبشره، فى هذا المقال نوضح كيفيه عمل كريم البقدونس والنشا الطبيعي بخطوات بسيطة وسهلة تابعونا .

طريقة عمل كريم البقدونس لتفتيح البشرة

مكونات عمل كريم البقدونس والنشا ;

1 كوب ونصف ماء

حزمة بقدونس نظيفة

3 ملاعق من النشا

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من جل الصبار الطبيعي

طريقة تحضير كريم البقدونس لتفتيح البشرة

اولا احضرى إناء وضعى به الماء وضعية على النار ثم اضيفى البقدونس المقطع واتركيها تغلى تماماً، بعد ذالك ضعى البقدونس بالماء فى الخلاط الكهربائي لخلطهم جيدا ثم قومى بتصفية الخليط وضعية وعاء آخر واخلطى معهم النشا وقلبى جيدا ثم ضعى الخليط على النار حتى يتماسك تماماً مع التقليب المستمر حتى نحصل على القوام المطلوب، ثم يرفع من على النار ثم نضيف زيت الزيتون وجل الصبار ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات تماماً، نضع الكريم داخل علبة بها غطاء محكم ونتركه داخل الثلاجة لحين الاستعمال، الآن أصبح كريم البقدونس جاهز للاستخدام عليكى وضع كمية مناسبة على المكان المراد تفتيحة لتنقية البشرة من اى اسمرار مزعج، يستعمل هذا الكريم يوميا للحصول على بشرة صافية ونضرة عالطول .