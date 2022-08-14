نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الجبنة الفلمنك في البيت طعمها لا يقاوم وأحلى من الجاهزة بتاعت المحلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجبنة الفلمنك نوع من الأجبان مشابه للجبنة الرومي ولكنه يختلف في المذاق وطريقة التحضير والعمل ولكن ليست جميع المحلات تقوم بتقديم نفس المذاق للجبنة الفلامنك بل تختلف حسب الطريقة المستخدمة ولكن نظرًا لأن هناك بعض الشائعات عن طريقة عمل الفلامنك في المحلات وأنها طرق غير آدمية وغير نظيفة بأي شكل فبالتأكيد ترغب الأمهات في الوصول إلى طريقة عمل الجبنة الفلامنك في المنزل لضمان سلامتها ونظافتها على أولادها إليكم في السطور التالية أسهل وأفضل طريقة لتحضير الجبنة الفلامنك.

طريقة عمل الجبنة الفلمنك في البيت

هناك أكثر من طريقة لتحضير تلك الجبنة في المنزل نبدأ بالطريقة التالية:

مكونات الجبنة الفلامنك

عصير ليمون: ملعقتين.

حليب بودرة أي نوع: كوب ونصفه.

صفار بيض: أربع حبات.

ماء فاتر: حوالي كوب ونصفه.

ملح: حسب الذوق.

نشا: كوب إلا ربع.

زيت نباتي مثل الذرة: كوب ونصفه.

جبنة نستو أي نوع: أربع قطع.

طريقة التحضير

يتم تحضير الخلاط الكهربي ونضيف الليمون والزيت والماء معًا ثم كمية الملح ونشغل الخلط عدة ثواني فقط. ثم نستكمل بإضافة صفار البيض مع الحليب البودرة حتى تتداخل هذه المكونات مع المكونات السائلة بمساعدة خفق الخلاط. وبعدها نضيف النشا والجبنة النستو حتى تمتزج مع المكونات الأخرى للجبنة الفلامنكو وتصبح متماسكة. في صينية عميقة نقوم بوضع قطعة قماش كبيرة بها وتكون نظيفة من أجل صب عجينة الجبنة بها وننقلها للفرن حتى تنضج. بعدها بحوالي ساعتين نحفظ الجبنة في الثلاجة لفترة طويلة إلى أن تتماسك ثم نخرجها للتقطيع والتقديم.

طريقة عمل الجبنة الفلامنك في المنزل

وهذه طريقة أخرى سريعة وبسيطة نحتاج بها إلى منفخة من أماكن الأدوية البيطرية وبقية المكونات التالية:

لون أصفر.

اثنين كيلو لبن بقري.

ملح.

الخطوات