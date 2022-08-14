هترجعى طفلة.. كنز الليمون والفازلين للتخلص من خشونة وتشققات الكعبين وازالة الجلد الميت بمفعول السحر كعبك هينور

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عمر شويل - جدة الليمون والفازلين للتخلص من خشونة وتشققات الكعبين ، الليمون والفازلين للتخلص من خشونة الكعبين والقضاء على مشكلة التشققات في القدمين، حيث أن الأقدام هي الجزء الذي يتعرض للإهمال بصورة أكبر من غيره، ويتعرض كذلك لعدد كبير من العوامل التي تسبب مشكلة التشققات والجروح، وفيما يلي سنقدم لك وصفات مميزة من أجل الحصول على أقدام ناعمة ونظيفة تمامًا من أي طبقات جلد ميتة.
الليمون والفازلين للتخلص من خشونة وتشققات الكعبين
استخدام تلك الوصفة لعلاج أقدامك يتطلب القيام بما يلي:
- حضري بعض الماء الدافئ في وعاء بلاستيكي.
- يجب أن تجهزي لنفسك مكانًا مريحًا للجلوس ونقع أقدامك.
- ضعي قدميك بالماء لمدة لا تقل عن ثلث ساعة، وبعدها أخرجيهما من الماء على فوطة قطنية جافة.
- في طبق خارجي يجب أن تضعي قدر من الفازلين وتعصري عليه ليمونة، والأخذ منه لدهان القدمين مع التركيز على المناطق المصابة.
- ارتدي جواربًا قطنية، واخلدي للنوم، وفي الصباح يمكنك غسل الأقدام بعناية.
- تكرر الوصفة حتى انتهاء المشكلة، كما يمكنك أن تفركي قدماك بالحجر الخفاف لكشط أي طبقات غير مرغوبة.
استخدام الفازلين والملح والليمون لقدمين أكثر نعومة
بعد التأكد من دفء الماء وكون المكان الذي ستجلسين فيه مريحًا ابدأي بعمل التالي:
- ضعي الماء تحت قدميك ثم أذيبي فيها عصير ليمونتان كبيرتان.
- أضيفي بعضًا من الجلسرين السائل.
- ضعي حوالي ملعقتان من الملح، ومثلهما من ماء الورد.
- يمكنك تقليب المزيج بأقدامك إن أردت، ولكن أذيبيه جيدًا، وبعدها دعي قدمك فيه لمدة نصف ساعة.
- بعدها أخرجي قدمك على فوطة، وجففي ثم افركيها جيدًا بالحجر، حتى تجدي أن هناك بعض الجلد قد زال بالفعل.
- استخدمي كريم مرطب لأقدامك، وحاولي عدم التسبب بإجهاد القدمين قدر المستطاع.
- يستخدم الخليط يوميًا بدون قلق.
فوائد الفازلين والليمون للقدمين
لن تعرف كيف أن هذا الخليط يخدمك صحيًا إلا مع تجربته، حيث أن هذه الخلطة تفيدك في ما يلي:
- لليمون دور فعال في تقشير البشرة والقضاء على الطبقات المتراكمة منها.
- كما أنها تحارب الجذور الحرة المسببة للأمراض الخطرة بالجسم.
- هذه الوصفة تحتفظ لك بقدمين جميلتين، حيث أنها تجعل الجلد أكثر صحة، وقدرة على المقاومة وعلاج نفسه مع الوقت.
- يمنح أقدامك لونًا أفتح، ويعزز بقاءها بلون واحد مشرق.
- كما يقضي على الفطريات النابعة من تعرق الأقدام داخل الأحذية لفترة طويلة.
- يعالج أيضًا مشكلة مسمار اللحم، التي قد تمنعك من السير بصورة سليمة.
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