هتبهرى من النتيجة الساحرة.. فرد وتنعيم الشعر الخشن والهايش فى دقيقتين بدون كيماويات ولا تكاليف ولن تصدقى النتيجة فرد وتنعيم واطالة مثل شعر الهنود

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عمر شويل - جدة هتبهرى من النتيجة الساحرة.. فرد وتنعيم الشعر الخشن ، كل امرأة تبحث بالتأكيد عن تمليس الشعر الإفريقي وتريد وصفات تخص جمالها وجمال شعرها، بدأت تتجه الأنظار في الوقت الحالي نحو الوصفات الطبيعية البعيدة كل البعد عن المواد الكيميائية الضارة التي قد تضر بصيلات الشعر أكثر من أن تفيدها على المدى البعيد، لذلك تعتبر الوصفات الطبيعية من أهم الاختيارات الحالية نظرًا لخلوها من أي مواد ضارة للشعر بالاضافة إلى تكلفتها الزهيدة والقليلة وأيضًا توافرها في كل المنازل فلا تتطلب المزيد من الجهد والتكلفة، وفي سطورنا القادمة سوف نشرح لك كيفية عمل كيراتين طبيعي في المنزل.

هتبهرى من النتيجة الساحرة.. فرد وتنعيم الشعر الخشن

من الوصفات السهلة والسريعة وأيضًا المتوافرة في كل منزل، تتكون من:-

2 ملعقة كبيرة من خل التفاح.

2 ملعقة من النشا.

خميرة فورية.

بيضة.

طريقة تحضير وصفة كيراتين فرد الشعر

عليكِ خلط المكونات السابق ذكرها مع التقليب الجيد والمستمر حتى تتأكدي من خلط جميع المكونات وعدم وجود تكتلات بها.

فرد الخليط على فروة الرأس بحركات دائرية ويترك لمدة 15 دقيقة، ثم قومي بغسل الشعر بماء فاتر.

كيراتين طبيعي باستخدام الزيوت الطبيعية لفرد الشعر

من منا لا يعرف أهمية الزيوت الطبيعية للشعر ومدى تأثيرها الكبير عليه فقد تهدي لنا الطبيعة كنوز دائمًا للاهتمام بجمالنا وجمال وصحة الشعر وفي وصفتنا هذه سوف نستخدم زيوت طبيعية متخصصة بجمال الشعر وفرده عليك توفير المكونات الأتية لتنفيذ الوصفة:-

60 جرام زيت خروع.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

60 جم من زيت الصبار.

يمكنك الاختيار من بين هذه الزيوت اللافندر أو إكليل الجبل أو خشب الأرز وعليك وضع 6 نقط منه حسب ذوقك الشخصي.

طريقة تحضير الوصفة