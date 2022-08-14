نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مزيل عرق طبيعي بالليمون يخلصكم من العرق برائحة المسك تدوم 24 ساعة وتبيض فوري لمنطقة الابطين في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل مزيل عرق طبيعي بالليمون، يعتبر مزيل العرق من الضروريات التي لا غنى عنها لأي سيدة أو فتاة، سواء في فصل الصيف أو الشتاء على حد سواء، للقضاء على أي رائحة غير مستحبة والناتجة من إفراز الجلد للعرق (والتي تعد علامة صحية تماماً)، من أجل التخلص من المواد السامة والأملاح الموجودة بالجسم طريقة عمل مزيل عرق طبيعي بالليمون المكونات 3 ملاعق من صودا الخبز.

ملعقتان كبيرتان من زبدة الشيا.

الليمون

ملعقتان من زيت جوز الهند.

بضع قطرات من أي نوع زيت عطري ترغبين به (اللافندر). طريقة التحضير قومي بإذابة زبدة الشيا وزيت جوز الهند من خلال وضعها في حمام مائي معاً، حتى يصبح قوامهما سائلاً.

أضيفي صودا الخبز إلى الخليط السابق، والزيت العطري.

قلبي المكونات جميعاً معاً في إناء واحد مناسب الحجم، حتى تحصلي على خليط كريمي القوام.

اتركي الكريم حتى يبرد تماماً، ثم قومي بتفريغه في عبوة مناسبة الحجم ومحكمة الغلق.

احفظي العبوة في الثلاجة، لحين استخدامها في أي وقت. وصفة زبدة الشيا وزيت اللوز لعمل مزيل عرق طبيعي 10 جرام من شمع العسل.

20 جرام من زبدة الشيا.

10 جرام من زيت اللوز.

20 جرام من زيت جوز الهند.

5 نقاط من فيتامين (ه).

أي نوع زيت عطري (زيت اللافندر، أو زيت البرتقال). طريقة التحضير نقوم بإذابة زبدة الشيا وزيت جوز الهند وشمع العسل معاً من خلال وضعهم معاً في حمام مائي، أو في وعاء في الميكروويف لبضع دقائق.

أضيفي باقي المكونات السابق ذكرها إلى الخليط الناتج (زيت اللوز، وفيتامين (ه)، والزيت العطري).

قلبي جميع المكونات معاً جيداً، حتى يتكون خليط كريمي متجانس القوام.

ثم اتركي الخليط حتى يبرد تماماً، ثم قومي بسكبه في عبوة مناسبة الحجم.

وبذلك يصبح مزيل العرق معداً للاستخدام في أي وقت.

كما اننا ننصحك عزيزتي باستخدام زيت شجرة الشاي في عمل وصفات مزيل العرق الطبيعية، إذ يعمل زيت شجرة الشاي كمضاد لأي التهابات أو بكتريا بما يساعد على إبقاء منطقة تحت الإبطين نظيفة ومعقمة، كما أنه يعمل علي تبيض تحت البابطين.

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