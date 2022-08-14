نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفطير المشلتت الفلاحي الأصلي بتاع ستي وستك … طريقة عمل الفطير المشلتت الهش المورق المنفوخ طعمة حلو جدا في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفطير المشلتت الهش المورق، يُعد الفطير المشلتت إحدى الأكلات المصرية المعروفة منذ زمن بعيد والبعض يرى أنه معروف منذ عصر القدماء المصريين وكان يسمى أيضا بالفطير الملتوت وكلمة الملتوت أو المشلتت تعنى المطبق الذي يتكون من عدة طبقات ، والفطير المشلتت مازال في تعداد الأطعمة المميزة في كثير من القرى ويتم إعداده في المناسبات المميزة مثل الأفراح والعزومات الخاصة وكثير من الناس يفضلون تناوله ويذهبون لأماكن بيعه وتقديمه وتتساءل الكثير من السيدات عن الطريقة الناجحة لعمل الفطير المشلتت وسوف نوضح لكم أفضل طريقة لعمل الفطير المشلتت بالمنزل بكل أسرارة. الفطير المشلتت الهش المورق المكونات المطلوبة كيلو ونصف من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

ماء العجن حوالي 4 أكواب.

نصف كوب من زيت الذرة.

نصف كوب من السمن النباتي.

¾ كوب من الزبدة الفلاحي.

قطعة صغيرة من الخميرة البيرة بمقدار عين الجمل.

ملعقة صغيرة من الملح. خطوات التحضير نحضر وعاء مناسب ونضع به الدقيق وكمية السكر والملح ونقلب الجميع معا.

في كوب صغير نضع قطعة الخميرة ونضيف إليها قليل من الماء ونقلب حتى تذوب الخميرة ثم نسكب خليط الخميرة علي خليط الدقيق والملح والسكر السابق.

نبدأ بالعجن مع إضافة كمية الماء بشكل تدريجي ونعجن باليد حتى نصل إلى عجينة ذات قوام طري.

نستمر بالعجن حوالي من 10 إلى 15 دقيقة ثم ندهن العجينة بالزيت ونتركها حوالي 45 دقيقة ترتاح حتى يسهل فردها بعد ذلك.

نبدأ بتقطيع العجينة إلي 27 من القطع أو الكرات الصغيرة بحيث تكفي لعمل ثلاث فطائر تتكون كل فطيرة من 8 كرات أو قطع صغيرة وواحدة أكبر قليلاً.

نحضر بوله متوسطة ويخلط بها كلا من السمن والزبدة وزيت الذرة.

نبدأ بفرد كرات كل فطيرة مع مراعاة البدء بالكرة الكبيرة ثم نضع عليها طبقة من خليط السمن والزبدة ثم نفرد كل كرة ونضعها فوقها وهكذا حتي ننتهي من فرد 9 كرات فوق بعض يفصل كل واحدة عن الأخري طبقة من خليط السمن لكل فطيرة.

بعد أن يتشكل لدينا ثلاث فطائر كل واحدة عبارة عن قرص دائري مكون من طبقات رقيقة فوق بعض نقوم بغلق كل قرص من خلال غلق أول و أكبر طبقة على باقي الطبقات الأخري.

ندهن صينية فرن مناسبة بقليل من السمن ثم نضع بها قرص الفطيرة بعد إغلاقه مع مراعاة أن يكون مكان الغلق بالأسفل ثم تُغطى لترتاح لمدة نصف ساعة ونقوم بنفس الخطوات مع الباقي.

نفرد كل فطيرة في صينية الفرن بعد أن ترتاح ثم ندخلها الفرن الساخن على درجة حرارة متوسطة لمدة 20 دقيقة ويمكن أن نشعل الشواية لمدة 3 دقائق حتى يصبح لون السطح ذهبيا.

نخرج الفطيرة من الفرن وتصبح جاهزة للتقديم وتقدم بجانب العسل والقشطة والجبن. طريقة عمل الفطير المشلتت مثل الأفران والمخابز المكونات كيلو دقيق أبيض.

كوبان ونصف من الماء.

ملعقة من السكر.

رشه ملح.

نصف كوب من السمن.

ربع كوب من زيت الذرة. خطوات إعداد فطير المخابز نحضر وعاء مناسب ونضع به الدقيق والسكر والملح ونخلطهم معا.

نضيف الماء تدريجيا مع العجن حتى يتماسك الخليط ونحصل على عجينة متماسكة وطرية .

نضع العجينة على سطح مستوي مرشوش بقليل من الدقيق ونستمر في عجنها لمدة 10 دقائق حتى يسهل فردها.

نترك العجينة ترتاح لمدة نصف ساعة ثم نقطعها إلى دوائر صغيرة .

ندهن اليد بالزيت ونفرد كل كرة من الكرات الصغيرة إلي دائرة رقيقة وندهن سطحها بالسمن أو زيت الذرة ثم نقوم بطيها فوق بعضها وفرها مرة أخرى وإعادة طيها بشكل كره ووضعها داخل صينية فرن مناسبة مدهونة بالزيت.

نقوم بفرد جميع الكرات وإعادة طيها بنفس الطريقة ووضعها داخل الصينية مع مراعاة ترك مسافات كافية حول كل كرة.

بعد الانتهاء من الكمية نقوم بفرد كل كرة داخل الصينية بشكل بسيط لتصبح بحجم فطير المخابز وندخلها الفرن الساخن على درجة حرارة متوسطة لمدة 20 دقيقة مع مراعاة أن يكون السطح ذهبيا.

نخرج الفطير المشلتت من الفرن ويكون جاهز للتقديم ويمكن أن نرش السطح بالسكر.

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