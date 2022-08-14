نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتكونى ملكة جمال كنز الخميرة والنشا لنفخ الخدود وتوريد الشفايف وتسمين الوجة وشد تجاعيد السنين فى دقيقتين لوجة كالقمر في المقال التالي

عمر شويل - جدة هتكونى ملكة جمال كنز الخميرة والنشا لنفخ الخدود ، الخميرة مع النشا لنفخ الخدين وصفة ضرورية، لأن أكثر ما يهم المرأة هو جمالها و إشراقة بشرتها لكن ما يضيع حيوية وجمال بشرتك هو إذا كان وجهك نحيفًا أو مجهد وباهتًا، لذلك إليكِ وصفة الجمال والإشراق وصفة ستجعل وجهك متناسقًا مثل ملكات الجمال، تغلبي الآن على نحافة وجهك وجعله أكثر تناسق وخدود منتفخة ورائعة، إليكِ وصفة الخميرة والنشا فهي سحر لتسمين الخدود والوجه، كما أن تلك الوصفة تساعد على حل معظم مشاكل البشرة منها البقع الداكنة والتصبغات والكلف واثار الحبوب الذي تجعلك وجهك يظهر باهتًا وشاحبًا، من خلال سطورنا القادمة سوف نستعرض لكِ وصفة كريم النشا والخميرة.

هتكونى ملكة جمال كنز الخميرة والنشا لنفخ الخدود

النشا من أكثر المكونات التي تؤثر بشكل كبير في جمال البشرة ونضارتها وتفتيحها ومقاومة التصبغات والكلف وآثار الحبوب وغيرها من مشاكل البشرة، كما تؤثر الخميرة بشكل كبير في تسمين الوجه والخدود حتى تبدو أكثر تناسقًا وحتى تتغلبي على نحافة الوجه وبهتانه.

مكونات وصفة الخميرة والنشا

تتميز هذه الوصفة بسهولة مكوناتها وتوافرها في كافة البيوت فلا تحتاجي لصرف الكثير من الأموال حتى تحصلي على شكل الخدود الذي تحلمين به، نظرًا لزيادة أسعار المنتجات التي تحقق لك هذا الهدف.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من النشا.

3 ملاعق صغيرة من الخميرة.

ملعقة من زيت الزيتون.

علبة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

خطوات تحضير وصفة تسمين الوجه والخدود

تعتبر الوصفات الطبيعية من أعظم الاختيارات للتغلب على مشاكل البشرة لأنها في حالة عدم الحصول على نتائج مرضية لكِ بنسبة كبيرة فإنها لا تضر أيضًا بل سيستفيد بشرتك منها بنسبة كبيرة، إليكِ خطوات تحضير كريم النشا والخميرة.