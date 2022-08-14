معلقتى السحرية.. ضعيها على البطاطس المحمرة مستحيل تشرب نقطة زيت وهتبقى خفيفة ومقرمشة باسرار المطاعم

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عمر شويل - جدة معلقتى السحرية.. ضعيها على البطاطس المحمرة ، احصلي على بطاطس مقلية مقرمشة ولذيذة بدون زيت فالبطاطس المقرمشة تعتبر من المطالب الهامة لجميع أفراد العائلة، فقد يتسارع عليها الجميع ويقومون بشرائها من المطاعم الكبيرة بأسعار باهظة، والأسوأ عدم ضمان نظافتها فقد تسعى كل الأمهات لإعداد الوجبات جميعها في المنزل للمحافظة على صحة عائلتها وأفراد الأسرة جميعًا، لذلك احضرنا إليكِ سر المطاعم الشهيرة المتخصصة في انتاج هذا النوع من البطاطس المقلية بقليل من الزيت والمقرمشة، حيث ينفر الجميع من أكل البطاطس المقلية بزيت غزير والطرية خاصة أصحاب الوزن الزائد ومن يتبعون أنظمة غذائية محددة.
معلقتى السحرية.. ضعيها على البطاطس المحمرة
من منا لا يبحث عن أكل صحي تمامًا خالي من الزيوت والدهون حتى لا تزداد علينا المشاكل الصحية بسبب تراكم الدهون وازدياد الوزن بشكل كبير، لذلك سوف نشرح لكِ طريقة عمل البطاطس المقرمشة بدون دهون وبعيدا عن الطرق غير الصحية في الطهي من خلال توفير المكونات الآتية:-
- نصف كيلو من البطاطس.
- 2 ملعقة من النشا.
- 2 ملعقة من الدقيق.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من البهارات حسب ذوقك الشخصي.
طريقة التحضير:
- عليكِ تقشير البطاطس ثم تقطيعها إلى أصابع حجمها مناسب أو حسب ذوق عائلتك.
- نقع البطاطس في ماء مثلج لمدة ربع ساعة.
- تصفية البطاطس تمامًا من الماء.
- إضافة الملح والتوابل إلي البطاطس مع التقليب.
- عمل خليط من النشا والدقيق وتقليب البطاطس به.
- فرد كمية البطاطس في صينية مع وضع كمية من زيت الزيتون على الوجه أو أي زيت تفضلين بكمية صغيرة جدا، فقط عليكِ دهن الصينية بكمية صغيرة من الزيت.
- وضع الصينية داخل الفرن حتى تأخذ البطاطس اللون المناسب و حتى تمام التسوية.
طريقة أخرى للبطاطس المقرمشة
إذا أردت قلي البطاطس لكن تبحثين عن طريقة لجعلها مقرمشه إذا إتبعي الخطوات التالية:-
- تقطيع البطاطس إلى أصابع مناسبة الحجم.
- نقع البطاطس لمدة نصف ساعة في ماء مثلج وخل وملح والتوابل المفضلة لديكِ.
- تسخين الزيت بشكل جيد وقومي بقلي البطاطس به.
- سوف تلاحظين خروج البطاطس مقرمشة بدون أن تتشرب الزيت كما المعتاد.
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