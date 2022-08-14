نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تطويل الأظافر في 3 أيام ستنبهرين بالنتيحة اظافر طويلة وقوية من أول إستعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تطويل الأظافر في 3 أيام، تعاني الفتيات والأمهات من ضعف أظافر أصابع اليدين، حيث تتساقط الأظافر ولا تنمو بشكل طبيعي نتيجة ضعف الجسم والإصابة بالأمراض الجسدية المختلفة، وعند ظهور أظافر اليدين بشكل غير مميز وجذاب تنزعج الفتيات ويحاولن استخدام الأظافر الصناعية، حتى تظهر الأصابع بشكل مميز، ولكن الأظافر الصناعية باهظة الثمن، لذلك تحاول الفتيات البحث عن طرق تطويل الاظافر بشكل طبيعي، حتى تعود إلى الشكل الجمالي الطبيعي لها، ويتم الاستغناء عن الأظافر الصناعية، فهي تعتبر من أهم ما يجمل اليدين، كما أن هناك الكثير من الفتيات الذين يفضلن وضع المانكير على الاظافر، لذلك يفضلن الاظافر الطويلة، لذا سوف نستعرض لكم طرق تطويل الاظافر.

طريقة تطويل الأظافر في 3 أيام

تهتم جميع الفتيات بتنظيف أظافر اليدين بشكل دائم، كما يفضلن ترك الاظافر دون قصها حتى يصبح شكلها الخارجي مميز وجذاب، وخاصة لأنها تميز اليدين وتجعل شكلهم أكثر جمالا، لذلك يبحث الفتيات الذين يعانن من تقصف الأظافر بشكل دائم وعدم نموها بشكل طبيعي عن طرق تعالج هذه المشكلة، ويمكن علاج هذا الأمر من خلال استخدام مكونات طبيعية تساعد على تغذية الأظافر، وتتمثل هذه الطرق في الآتي.

وصفة زيت الزيتون وعصير الليمون لتطويل الأظافر

يتميز عصير الليمون باحتوائه على فيتامين سي الذي يغذي الأظافر، كما يحتوي زيت الزيتون على العديد من الفيتامينات التي تساهم في تغذية الأظافر والعمل على زيادة تطويلها، وتتمثل طريقة الاستخدام في إتباع ما يلي.

يتم تحضير ملعقتين من عصير الليمون وثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

بعدها يوضع هذا الخليط في وعاء مع وضع أظافر اليدين في هذا الخليط لمدة ربع ساعة.

يفضل تكرار استخدام هذه الطريقة بشكل يومي حتى يتم الحصول على أظافر صحية.

وصفة زيت جوز الهند لتطويل الأظافر

يساهم زيت جوز الهند في نمو أظافر صحية وقوية لأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة، لذلك يمكن استخدامه في علاج تساقط وضعف الأظافر، وتتمثل طريقة تحضير الوصفة في الآتي.