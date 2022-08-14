كريم لازالة الرؤوس السوداء من الانف والوجه نهائيا احصلي علي بشرة صافية وخالية من اي شوائب

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عمر شويل - جدة كريم لازالة الرؤوس السوداء من الانف والوجه، كثير من الفتيات يظهر على وجوهن العديد من الرؤوس السوداء التي تجعل شكل الوجه والأنف غير جذاب، كما تظهر الوجه بلون داكن، حيث تكون عبارة عن دوائر صغيرة سوداء اللون، وتنزعج الفتيات من هذه الرؤوس السوداء، ويحاولن التخلص منها من خلال إخفائها بوضع مستحضرات التجميل وخاصة كريم الأساس، ولكن هناك بعض الرؤوس السوداء كبيرة الحجم، لذلك يبحثن عن طرق إزالة هذه الرؤوس من الوجه تماما، حيث تظهر في الوجه والأنف نتيجة تعرض الوجه للأتربة وعدم استخدام ماسك يومي لتنظيف البشرة من تلك الأتربة، لذا سوف نوضح لكم طرق تنظيف الانف والوجه من الرؤوس السوداء بشكل نهائي.

كريم لازالة الرؤوس السوداء من الانف والوجه

ظهور الرؤوس السوداء على الوجه يسبب ضيق شديد للفتيات، حيث يرغبن في الظهور بوجه أبيض ولامع وخالى من أي رؤوس سوداء أو أماكن داكنة، لذلك يبحثن عن أسرع الطرق التي تساهم في تنظيف الوجه من هذه البقع، وتتمثل مكونات وصفة تنظيف الانف والوجه من الرؤوس السوداء في توفير الآتي.

المكونات

ثلاث ملاعق من صودا الخبز.

ملعقتين من الماء.

طريقة التحضير

تحتاج بشرة الوجه إلى العناية الدائمة حتى تصبح نظيفة ولامعة، لذلك يفضل الإعتماد على استخدام ماسك يومي في تنظيف بشرة الوجه والأنف من الأتربة لمنع ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء، لذلك يمكن استخدام صودا الخبز في إزالة الرؤوس السوداء، فهي سريعة المفعول، وتتم عملية التحضير والاستخدام في إتباع ما يلي.

أولا نحضر إناء وضع فيه صودا الخبز والماء ونقلب الخليط حتى يصبح قوام مناسب.

يتم توزيع خليط صودا الخبز على أماكن ظهور الرؤوس السوداء على الوجه والأنف.

يترك هذا الخليط على الوجه لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك يتم غسل بشرة الوجه وتنظيفها من الرؤوس السوداء.

وصفة زيت الجوجوبا لازالة الرؤوس السوداء من الانف والوجه

ملعقة من السكر الأبيض.

1 ملعقة من زيت الجوجوبا.

طريقة التحضير