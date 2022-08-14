نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة السكر والليمون لازالة شعر الوجه والمناطق الحساسة نهائيا وبدون الم في دقائق معدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة السكر والليمون لازالة شعر الوجه، تسعى المرأة إلى تطبيق طريقة أو وسيلة مضمونة لإزالة الشعر من جذوره، بما يضمن تأخير نموه لأطول فترة ممكنة، وبما يساعد على تنعيم البشرة وعلاج مشكلة جلد الوزة (وجود شعر تحت الجلد)، ولقد أثبتت التجارب العملية أن عنصري السكر والليمون يلعبان دوراً حيوياً في إزالة الشعر من جذوره بطريقة صحية فعالة، بما يمنع من تكون شعر تحت الجلد، ولا يسبب نمو الشعر الجديد بشكل خشن كما تفعل بعض وسائل إزالة الشعر. وصفة السكر والليمون لازالة شعر الوجه المكونات كوب من السكر البني.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من الماء. طريقة التحضير قومي بخلط السكر مع الماء والليمون في إناء يصلح لوضعه على النار.

ضعي الخليط على نار متوسطة، ثم ارفعي الحرارة بشكل تدريجي، واتركي الخليط حتى يصل لدرجة الغليان.

قومي بتخفيض الحرارة، وانتظري حتى يصل الخليط إلى اللون الذهبي.

ارفعي الخليط من على النار، واتركيه لمدة زمنية تتراوح من (30- 40 دقيقة) حتى يهدأ تماماً.

افردي العجينة الناتجة على أماكن ظهور الشعر في اتجاه نمو الشعر.

ثم قومي بشد العجينة في عكس اتجاه نمو الشعر.

قومي بوضع جل الصبارعلى أماكن نزع الشعر، بهدف تهدئة تلك المناطق، ومنعها من التهيج أو التحسس. وصفة السكر والعسل لازالة شعر الوجه كوب من السكر.

عصير نصف ليمونة.

ربع كوب من العسل. طريقة التحضير قومي بخلط العسل مع السكر مع عصير الليمون في وعاء واحد مناسب الحجم.

ضعي الوعاء في الميكروويف لمدة دقيقة ونصف، مع تقليب الخليط كل 30 ثانية، حتى تتكون عجينة لينة القوام.

افردي العجينة على بشرتك سواء بيدك أو باستخدام عصا خشبية.

غطي العجينة بقطعة من القماش، ثم قومي بفرك بشرتك بها في اتجاه نمو الشعر.

اتركي العجينة على بشرتك حتى تبرد تماماً.

اسحبي قطعة القماش في عكس اتجاه نمو الشعر، حتى تزيلي الشعر من المنطقة بشكل كامل.

اغسلي أماكن نزع الشعر بالماء الدافئ.

قومي بتكرار تلك العملية مرتين كل أسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة السكر والليمون لازالة شعر الوجه والمناطق الحساسة نهائيا وبدون الم في دقائق معدودة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.