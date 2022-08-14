روعة جربيها.. كرات السمسم الرائعة هشة وخفيفة وتذوب فى الفم اروع من الجاهزة بدون تكاليف ولا فرن بكل سهولة

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عمر شويل - جدة روعة جربيها.. كرات السمسم الرائعة هشة وخفيفة ، المخبوزات من الأغذية اللذيذة التي يعشقها ويحبها الصغير والكبير، كما أنها تعتبر عملية ووجبات سريعة وسهلة التناول، كما أنها غنية بالمواد الغذائية الهامة فمثلا السمسم يزيد القيمة الغذائية للمخبوزات وأيضًا حبة البركة والبيض واللبن وغيرها من المكونات الهامة يمكن إدخالها لأطفالك بطريقة مختلفة حتى تتمكني من إعطاء أبنائك المواد المفيدة لأجسامهم بطرق بسيطة يحبونها ويقبلون على تناولها، تستطيعين تحضير كرات السمسم الشهية والرائعة بأكثر من طريقة كلهم في غاية البساطة والطعم الشهي فقط إتبعي الوصفة التالية.

روعة جربيها.. كرات السمسم الرائعة هشة وخفيفة

المكونات

تتميز ببساطة المكونات وسهولة توافرها في كل منزل فقط يتطلب توفير المكونات الآتية:-

2 كوب كبير من السمسم المحمص.

كوب من السكر.

ملعقتان من الزبدة.

خطوات تحضير الوصفة

تتميز هذه الطريقة بسهولة المكونات والحصول منها على طبق شهي سيجلب أبناءك لتناوله كما أنك سوف تتمكنين من إدخال السمسم الهام لصحتهم بطريقة بسيطة.

كل ما عليكِ هو إذابة كوب السكر في قدر عميق حتى يصبح متكرمل وسائل تمامًا.

أضيفي كمية الزبد إلى السكر مع التقليب المستمر.

أضيفي كمية السمسم المحمص سابقا إلى القدر مع التقليب الجيد حتى تحصلي على عجين طري متجانس.

إطفئِ النار ويترك العجين حتى يهدأ، ابدأي بتشكيل العجين إلى كرات بشكل شهي.

ويرص في طبق تقديم و بالهناء والشفاء.

طريقة كعك الحليب والزبد والسمسم

كما يمكنك الآن إدخال بعض المواد الغذائية الهامة أيضًا لأبنائك من خلال هذه الوصفة المميزة وهي عمل مخبوزات بالحليب والسمسم المغذية بشكل كبير لأولادك فقط احضري المكونات الآتية:-

كوب حليب دافئ.

بيضة.

ملعقة خميرة فورية.

4 ملعقة من السكر.

4 ملعقة زبدة.

رشة ملح صغيرة جدا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

4 كوب من دقيق مخبوزات.

4 ملعقة كبيرة من السمسم المحمص.

طريقة التحضير: