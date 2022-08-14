5 نصايح فعالة هتساعدك تخسري 5 كيلو في شهر

لو مش عارفة تخسري وزنك ، او عايزة تخسي في وقت قياسي ، النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 5 نصايح لتخسيس الوزن ، وعلى قد ما النصايح دي بسيطة ولكنها فعالة ونتجيتها سريعة وهتساعدك تخسري حوالي 5 كيلو خلال شهر واحد لو انتظمتي عليها.

نصايح لتخسيس الوزن:

1- كلي وجبة فطار مشبعة:

انتي محتاجة تاكلي وجبة فطار متكاملة ومشبعة ، زي الشوفان اللي تقدري تضيفي عليه فاكهة ومكسرات عشان تزودي فايدته الغذائية ، الوجبة دي هتخليكي تحسي بالشبع لحد وجبة الغدا ، ولو عايزة تاكلي حاجة مالحة ، ممكن تعتمدي على الخبز المحمص مع الافوكادو والبيض هيكون افضل اختيار ليكي.

2- لو جعانة ، اشربي ماية الاول:

الحيلة دي هتفاجئك انها هتخليكي تقريبا مش هتحسي بالجوع خالص ، لما تحسي بالجوع وتشربي الاول قبل ما تفكري تاكلي ، في الوقت ده هتعرفي انك احيانا ممكن تاكلي مش عشان جعانة ولكن لان الاكل متوفر قدامك ، او لانك حاسه بملل ، او بالفعل بيكون جسمك جاف ومحتاج ماية بس بيختلط عليكي الامر وبتاكلي بدل ما تشربي.

وتقدري تعملي حيلة بسيطة هتساعدك على عدم التعرض للجفاف طول اليوم وهي انك تخلي الماية معاكي طول اليوم ، خلي معاكي ازازة ماية كبيرة تاخديها معاكي في كل مكان ده هيخلي من السهل عليكي الحفاظ على رطوبة جسمك ، التغيير البسيط ده هيخليكي تحسي انك اكتر نشاط واخف وزن.

3- مارسي نشاط بدني:

مارسي التمارين الرياضية كل يوم او 4 – 5 ايام في الاسبوع ، ولكن اتأكدي انك بتعرقي خلال التمارين ، لان العرق اساسي في الحالة دي.

ممكن تمارسي تمارين البيلاتس, الزومبا, اليوجا, تمارين الكارديو ، بالاضافة مثلا لكرة السلة مرة في الاسبوع, او سباحة, الجري, ركوب العجل.

والتمارين مش هي بس المتاحه لانقاص الوزن ، ولكن هتساعد بشكل كبير في فقدان الوزن ، لكن ممكن كمان تجربي المشي يوميا ، او تمارين الجلوس ، يعني دايما هتلاقي طريقة عشان تمارسي نشاط بدني مناسب ليكي.

4- وقفي الكربوهيدرات بعد الساعة 3 مساء:

ممكن يكون في كتيري مننا سمع ان النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات بيساعد على تخسيس الوزن بشكل سريع ، والمتخصصين بيقولوا كمان ان الوجبات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات مفيدة ليكي ، وبينصحوا باكل الوجبات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات لانقاص الوزن, تقليل الالتهاب, والتخلص من حب الشباب.

ولكن لو انتي مش قادرة تمشي على نظام منخفض الكربوهيدرات طول الوقت ، في حل بديل وهو انك تتوقفي عن اكل الكربوهيدرات بعد الساعة 3 مساء.

كلي كل الكربوهيدرات (زي الحبوب, البقوليات, الفواكه, الحلويات) قبل الساعة 3 مساء وبعد الساعة 3 وقفي الكربوهيدرات ، يعني مافيش بيتزا ولا مكرونة بالليل.

ولو انتي مش قادرة تتخلصي من الكربوهيدرات تماما بعد الساعة 3 مساء ، على الاقل خليكي حذرة في الكمية وبلاش افراط في اكلها ، يعني مثلا لو عايزة كربوهيدرات ممكن تضيفي كينوا او حمص للسلطة في وجبة العشا ، ولكن متاكليش بيتزا ولا مكرونة وخبز للعشا.

5- ماتكليش بعد الساعة 5 مساء:

بعض الناس بيقولوا ان عدم الاكل بعد ساعة معينة هو موضوع مبالغ فيه ، ولكن الموضوع فعلا ناجح وفعال ، فلو عايزة انك تخسري وزنك غيري عاداتك الغذائية ، وكلي لحد الساعة 5 مساء وبعد 5 وقفي الاكل تماما.

لو مقدرتيش تعملي ده ، ممكن تحاولي تاكلي لحد الساعة 7 وتوقفي اكل بعد 7 ، ده هيديكي وقت كافي للهضم ، عشان تقدري تنامي كويس.

في البداية ممكن تحسي بالجوع في اول يومين ، لكن بعد كده هتلاقي نفسك اتعودتي ومش هتحسي بالجوع وهتنامي كمان بشكل افضل.

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