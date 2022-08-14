نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة النايتى الخفيفة والهشه جدا والطرية مثل الجاهزة تمامًا بثمانية ملاعق دقيق فقط في 10 دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيكة النايتى من احلى انواع الكيك الخفيفة و الإسفنجية التي يعشقها الجميع كما أنها تعد كيكة المناسبات والأفراح والاحتفالات، تعودنا جميعًا على تحضير وتناول هذا النوع من الكيك دائما في المناسبات وشراء من المحلات جاهز وبالأخص في أعياد الميلاد لأن الأطفال يحبون تناوله جدا، لكننا اليوم من خلال موقعنا المتميز ثقفني نحرص على تقديم جميع الوصفات المالحة و الحلو بطريقة سهلة وسريعة وبسيطة، تأكدي بعد الآن سوف تقومين بتحضير كيكة النايتى من المنزل بيدك ولن تلجأ لشرائها من الخارج، مكونات تحضيرها بسيطة متواجدة في معظم المنازل.

مقادير كيكة النايتى

8 ملاعق كبيرة دقيق.

2 بيض تكون بحرارة الغرفة

7 ملاعق سكر.

6 ملاعق زيت.

7 ملاعق حليب سائل.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

باكيت من الفانيليا.

رشة ملح

معلقة نشا.

الحشو:

مربى (النوع المفضل).

التزيين

كريم شانتيه.

شيكولاته.

طريقة تحضير كيكة النايتى

هناك أنواع وطرق كثيرة جدًا لعمل الكيك، ومن أحلى وأكثر الأنواع التي نقوم بشرائها جاهزة من المحلات هي كيكة النايتى وهذا لأنها من أخف أنواع الكيك، ويمكن إضافة الكثير من الصوصات عليه مثل صوص الشوكولاتة او الكراميل، كما يتم حشوه بالكريمة او بالمربي وهذا ما يعطي للكيك مذاق رائع وشهي، وسنقدم لكم طريقة تحضيره بالخطوات وهي: