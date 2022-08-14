طريقة عمل كيكة النايتى الخفيفة والهشه جدا والطرية مثل الجاهزة تمامًا بثمانية ملاعق دقيق فقط في 10 دقائق

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عمر شويل - جدة كيكة النايتى من احلى انواع الكيك الخفيفة و الإسفنجية التي يعشقها الجميع كما أنها تعد كيكة المناسبات والأفراح والاحتفالات، تعودنا جميعًا على تحضير وتناول هذا النوع من الكيك دائما في المناسبات وشراء من المحلات جاهز وبالأخص في أعياد الميلاد لأن الأطفال يحبون تناوله جدا، لكننا اليوم من خلال موقعنا المتميز ثقفني نحرص على تقديم جميع الوصفات المالحة و الحلو بطريقة سهلة وسريعة وبسيطة، تأكدي بعد الآن سوف تقومين بتحضير كيكة النايتى من المنزل بيدك ولن تلجأ لشرائها من الخارج، مكونات تحضيرها بسيطة متواجدة في معظم المنازل.
مقادير كيكة النايتى
- 8 ملاعق كبيرة دقيق.
- 2 بيض تكون بحرارة الغرفة
- 7 ملاعق سكر.
- 6 ملاعق زيت.
- 7 ملاعق حليب سائل.
- ملعقة صغيرة بيكنج باودر.
- باكيت من الفانيليا.
- رشة ملح
- معلقة نشا.
الحشو:
- مربى (النوع المفضل).
التزيين
- كريم شانتيه.
- شيكولاته.
طريقة تحضير كيكة النايتى
هناك أنواع وطرق كثيرة جدًا لعمل الكيك، ومن أحلى وأكثر الأنواع التي نقوم بشرائها جاهزة من المحلات هي كيكة النايتى وهذا لأنها من أخف أنواع الكيك، ويمكن إضافة الكثير من الصوصات عليه مثل صوص الشوكولاتة او الكراميل، كما يتم حشوه بالكريمة او بالمربي وهذا ما يعطي للكيك مذاق رائع وشهي، وسنقدم لكم طريقة تحضيره بالخطوات وهي:
- أولا نقوم بتشغيل الفرن لكى يتم تسخين الفرن قبل وضع الكيك بداخله لتسوية.
- بعد ذلك نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع حبات البيض والفانيليا ونقوم بضرب البيض على حدة بالمضرب الكهربائي أو في الخلاط حتى يتغير لون البيض إلى اللون الفاتح.
- نضيف السكر والزيت ونقوم بضربهم جيدًا مع البيض حتى يختلط ويذوب السكر.
- ثم نضيف الحليب ونقوم بضرب المكونات لمدة 5 دقائق على الأقل.
- بعد ذلك نأتي بوعاء كبير ونقوم نقوم بنخل الدقيق بداخله و النشا ورشة الملح والبيكنج بودر.
- نقلب هذه المكونات الجافة معاً جيدًا.
- ثم بشكل تدريجي نقوم بإضافة الدقيق على خليط البيض مع التقليب المستمر حتى يمتزجا ويختفي أثر الدقيق مع الخليط.
- نأتي بصينية الفرن ونقوم بتوزيع القليل من السمن او الزيت بداخله بالفرشاة.
- ثم نسكب خليط كيكة النايتى في الصينية ونساوي الوجه.
- بعد ذلك ندخل الصينية في الفرن الساخن على الرف الأوسط لمدة 10 دقائق حتى تأخذ اللون الذهبي من الاسفل.
- كيكة النايتى لا تكون مرتفعة جدًا مثل الكيك العادي.
- ثم نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نقوم بتقسيم الكيك من النصف.
- نقوم بتوزيع المربي علي الكيك ثم نقوم بوضع القسم الثاني من الكيك عليها وتقطع قطع متساوية وتزيين بكريم شانتية والشيكولاتة وبالصحة والهنا.
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