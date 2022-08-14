نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي الوصفات الفعالة لتفتيح و إزالة سواد الإبط نهائيا في اسرع وقت في المقال التالي

عمر شويل - جدة سواد الإبط مشكلة شائعة جدًا، وعادة ما تحدث في فصل الصيف، وهناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى ذلك.يزداد عدد الأشخاص الذين يتم جلبهم لمواجهة المشكلة عندما تكون في الشمس وتستخدم نوعًا جيدًا من الجلد.أول شيء عليك القيام به للتخفيف من ذلك هو تنظيف الإبط عن طريق وضع ورقة من الأعشاب البحرية على المنطقة المشعرة تحت بلسم عطري مع فرك الأجزاء المختلفة من الجسم برفق ، ولكن لا يزال هناك شيء يجب القيام به

وصفة الليمون المعصور وزيت الزيتون لتفتيح منطقة الابط

يعتبر زيت الزيتون وعصير الليمون مفيدًا لعلاج الإبطين. بعد خلط نصف كوب من السكر وخمسين جرامًا من حبيبات الملح الكبيرة في وعاء ، ضعي المزيج تحت الإبط. اتركه لأكثر من ربع ساعة. ثم يمكنك غسله بالماء.

وصفة الفازلين و الكركم لتفتيح منطقة الابط

أفضل طريقة لإزالة البقع القبيحة تحت الإبط هي بمزيج بسيط من الفازلين والكركم. ضعي كميات متساوية من المكونين معًا في وعاء ، ثم اخلطيهم بملعقة. ضعيه على الإبط واتركيه لمدة ساعة على الأقل ثم اشطفيه بالماء الدافئ. افعل ذلك مرتين يوميًا حتى تختفي المشكلة.

وصفة العسل ومعصور الليمون

ستساعدك هذه الوصفة على تحسين مظهر منطقة الإبط اشرب نصف كوب من عصير الليمون الطازج و 2 ملاعق من العسل في وعاء، واخلطهم جيدًا ثم ضعه تحت ذراعك واتركه لمدة 30 دقيقة. بعد ذلك، اغسلي الإبط بالماء.

وصفة الحليب والدقيق والزبادي لتفتيح منطقة الابط

يحتوي اللبن على العديد من الأحماض الدهنية وكذلك يوجد عدد كبير منالفيتامينات التي يمكن ان تساعد على التخلص من الإبط الداكن الطريقة:

المكونات: ملعقتان من اللبن يكون كامل الدسم، ملعقة دقيق وملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير: تخلط المكونات جيداً لعمل عجينة. يتم وضع العجينة على الإبطين. اترك العجينة على الإبط لمدة 15 دقيقة. اشطف المنطقة بالماء البارد. كرر هذه الطريقة عدة مرات في الأسبوع.

صودا الخبز

تساعد صودا الخبز على على التخلص من رائحة الإبط السيئة والخلايا الميتة وطريقته كالتالي: المقادير: كمية صودا الخبز مع اضافة قليل من الماء وطريقة التحضير: تخلط المكونات جيداً للحصول على عجينة ضعي العجينة على الإبط وقم بفركها برفق حيث يتم غسل منطقة الإبط وتنظيفها.