نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طرق ازالة شعر الوجه في المنزل بدون ألم بدون التهابات نتيجة روعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل لديك شعر وجه؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فربما تكون منزعجًا جدًا من هذه المشكلة، لأنها يمكن أن تخيف الجميع وغالبًا ما تحدث مثل هذه المشكلات عندما تتدهور الأمور، يمكن أن يكون شعر الوجه هو الكابوس الأكثر رعبا للعديد من الفتيات ، ويحاولن إزالته بكل طريقة يعرفنها ، ولكن يمكن أن يؤدي إلى مشاكل أخرى مثل النتوءات الحمراء والتورمات المؤلمة.هناك بعض الطرق والوصفات الطبيعية الآمنة لتنظيف شعر الوجه وسنقدمها لك هنا ولكن إذا كان السبب هو شيء طبي يحتاج إلى العلاج المناسب للقضاء على المشكلة بشكل جذري.

الكركم والحمص لازالة شعر الوجه

سوف تحتاج إلى:

1 ملعقة كركم

2 ملاعق طعام من الحمص المطحون

القليل من الحليب

في وعاء للخلط ، يُمزج دقيق الحمص مع الكركم. لصنع نوع من المعجون في الحليب ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة بعد ذلك، استخدم قطعة قطن منقوعة في ماء دافئ لإزالة المنتج وشطفها بالماء الدافئ قم بتطبيق هذا العلاج مرة واحدة في الأسبوع لمدة شهر لرؤية التخلص التدريجي من البثور.

صودا الخبز للقضاء على شعر الوجه

لإزالة شعر الوجه ، استخدمي بيكربونات الصودا ستحتاج إلى المكونات التالية لهذه الوصفة:

1 ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا

200 مل من الماء

اغلي الماء ثم أضيفي بيكربونات الصودا. اتركي المزيج يبرد قبل وضع المنتج على وجهك باستخدام وسادة قطنية. اسمح لنفسك بالتصرف طوال الليل. اشطفي وجهك بالماء الدافئ واتركيه حتى يجف في اليوم التالي.

البابايا والزعفران لازالة الشعر

نتيجة لذلك ، سوف تحتاج إلى:

2 ملاعق كبيرة من شوربة البابايا

12 ملعقة كبيرة مسحوق كركم

اخلطي البابايا مع الكركم حتى تتكون عجينة ناعمة. ضعي المنتج على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة. بعد ذلك ، اغسلي وجهك وجففيه بمنشفة.

سكر وليمون لنتف الشعر

امزج المكونات التالية معًا:

14 ملعقة صغيرة عصير ليمون

1 كوب ماء

2 كوب سكر

امزج المكونات حتى تحصل على قوام يشبه العجينة. بعد ذلك ، ضعي المزيج على المناطق المثقوبة من وجهك باستخدام حركات دائرية ، ثم قومي بإزالة العلاج بمنشفة. اشطف وجفف ورطب وجهك بالكريم.