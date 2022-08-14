نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطريقة الفعالة لازاله شعر العانه والابطين من الجذور وبدون ألم باستخدام صودا الخبز في المقال التالي

عمر شويل - جدة ليس من الضروري زيارة دكتور تجميل لإزالة الشعر بسرعة فقد قد يكون لديك بشرة ناعمة، دون مصاريف باهظة، وذلك باستخدام بيكربونات الصودا لمنع تساقط الشعر، وتعمل هذه الطريقة كالمقشر وتنتج نتائج لا تشوبها شائبة وأشهر إجراءات إزالة الشعرهي الحلاقة والشمع والتي قد تكون مؤلمة أو تسبب ظهور الشعر المتجسدوتعتبر طريقة بيكربونات الصودا هذه مثالية للمناطق الحساسة وتمنع إعادة النمو.

لماذا هذه الطريقة فعالة في إزالة الشعر

سواء كانت إزالة الشعر بالشمع أو كريم إزالة الشعر أو الحلاقة ، يدرك الكثير من الناس عيوب أولئك الذين يبحثون عن الشعر. من بينها الحروق المحتملة ، والشعر المتجسد ، والألم الذي يمكن أن يسبب الطيران. وماذا لو كانت هناك طريقة بديلة كانت فعالة بنفس القدر ولكنها لا تحتوي على كل هذه العيوب؟ سره: بيكربونات الصوديوم. بسبب مفعول التقشير ، فإن هذا المكون فعال جدًا في إزالة البقع. مسحوق المطبخ هذا متوفر على نطاق واسع ويقدم نفسه كبديل فعال من حيث التكلفة لاستخدام ماكينة الحلاقة أو زيارة صالون التجميل لإزالة الشعر بالشمع يمكنك أن تقول وداعًا لجميع طرق إزالة الشعر الأخرى المؤلمة أحيانًا بفضل التأثير الكاشطة والتقشير لبيكربونات الصوديوم ميزته أنه يمنع إعادة نمو الشعر. سيكون لديك بشرة ناعمة تمامًا في كل منطقة يتم تقشيرها!

كيف تشمع مع صودا الخبز

كل ما تحتاجه هو 5 ملاعق من بيكربونات الصودا و 5 حبات من الطماطم للتخلص من الشعر غير المرغوب فيه مع تشجيعه أيضًا على التساقط، هذا المكون الأخير يرطب بشرتك مع توفير العناصر الغذائية لجعلها أكثر نعومة هذا العلاج الطبيعي مثالي لإزالة شعر الجذور لعمل ثلج على الساق بأكملها أو أي منطقة أخرى، اقطع الطماطم واخلطها مع بيكربونات الصوديوم لعمل عجينة كريمية. للفاكهة وظيفة لطيفة تتصدى للتأثير الكاشطة للمسحوق يجب تطبيق هذا العلاج المضاد للبثور على بشرة نظيفة ومقشرة اتركيه لمدة 10 دقائق قبل شطفه بالماء، يجب تكرار هذا الإجراء ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتائج موثوقة عن عدد الشعيرات لا تنسي ترطيب ساقيك بعد كل تطبيق لكريم إزالة الشعر هذا بالكريم المرمم أو الزيوت المغذية والمهدئة مثل زيت اللوز الحلو أو زبدة الكاكاو.

هناك نصائح أخرى لإزالة الشعر بالشمع والحصول على بشرة ناعمة مع صودا الخبز

1- بيكربونات الصودا مع القهوة

لاستبدال شمع مزيل الشعر ، يكون خليط القهوة المطحونة والماء وصودا الخبز فعالاً في إزالة البقع القبيحة. التأثير الكاشطة للقهوة المتبقية وعلكة البيكربونات في هذين الأخيرين. للقيام بذلك ، قم بخلط المكونات في أجزاء متساوية واتركها جانباً لمدة 10 دقائق قبل الشطف. اختر الماء الفاتر لعمل لطيف.

2- بيكربونات الصودا والماء

لتوديع إزالة الشعر بالشمع المؤلم مثل تلك التي تسببها الوسادات أو الشمع ، ما عليك سوى مزج بيكربونات الصودا والماء وتركه يعمل لمدة ساعة. اشطفه فورًا إذا شعرت بوخز. لا ينبغي استخدام هذا العلاج على الوجه لأن الجلد رقيق جدًا.