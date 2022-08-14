طريقة عمل مخلل الجزر المقرمش مثل الجاهز بخطوات بسيطة وطريقة مضمونة ١٠٠٪

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عمر شويل - جدة لا تخلو أى مائدة من وجود المخللات لأنها تساعد جميع الناس على فتح الشهية، ويتواجد أيضا طبق المخلل بجانب الساندويتشات والأكلات الشعبية، ومن المخللات التى لها إقبال كبير من الناس وهو مخلل الجزر الذي له طعم لذيذ وجميل فلا يخلو أى بيت من وجود الجزر، والذى يتم عمله عن طريقة وضعه فى محلول ملحى وبعض من التوابل مثل الملح والخل الأبيض وزيت الزيتون والثوم والماء وورق اللورا، والجزر من الخضروات المهمة والتى تدخل فى عمل الكثير من الأكلات مثل السلطة الخضراء وتدخل مع البازلاء، ويدخل الجزر فى عمل تتبيلات الأكلات المشوية، والجزر له قيمة غذائية كبيرة وتناوله مفيد جدا للجسم فالجزر يعمل على تقوية النظر ويساعد أيضا على تقوية جهاز المناعة ويحمى الجسم من الأمراض، ويحسن من حالة الكبد ويقلل من دهون الجسم. طريقة عمل مخلل الجزر مثل الجاهز مكونات مخلل الجزر: خمسة ملاعق كبيرة الحجم من الملح

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الخل الأبيض

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

ثلاثة فصوص من الثوم المقطع

كمية مناسبة من الماء

حبة من ورق اللورا

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الحصى

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من حبة البركة

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الكمون الحصى

عود واحد من القرفة طريقة عمل مخلل الجزر: أولا نقوم بشراء الجزر الطازج والذى لا يكون به أى بقع بنية ثم نقوم بتقشيره وتقطيعه أصابع أو أى شكل حسب الرغبة ثم يتم غسله جيدا بالماء. وبعد ذلك نقوم بنقع الجزر فى وعاء به ماء ساخن لمدة ساعة، وبعد ذلك نقوم بتحضير برطمان ثم نضع بها الجزر المقطع ورق اللورا والفلفل الأسود الحصى وحبة البركة والكمون الحصى والقرفة. ثم نقوم بتخضير إناء ثم نضع الملح والخل الأبيض والماء ويتم المزج ثم نضع هذا المحلول فى برطمان الجزر ويتم التقليب ثم نقوم أخيرا بإضافة زيت الزيتون. ثم نقوم بغلق برطمان الجزر جيدا ونتركها فى المطبخ ونتركها لمدة ثلاثة أسابيع، حتى ينضج ويصبح مخلل الجزر جاهز بطعم رائع ولذيذ وبنكهة ومذاق جميل، وبألف صحة وهنا.

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