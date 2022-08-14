نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة خيالية فعالة لتبييض الوجه والرقبة وإزالة الأسمرار والجلد الميت لوجه صافي مثل ملكات الجمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوجد فى محلات لوازم مستحضرات التجميل وفى الصيدليات وفى الأسواق منتجات للتفتيح والتبييض مثل الكريمات والماسكات الكثيرة والمختلفة الأشكال والأنواع، ومنها منتجات محلية يتم الإقتصاد من موادها فيكون ليس لها أى تأثير أو مفعول للبشرة، ومنها منتجات مستوردة تباع بأسعار مرتفعة جدا لا يستطيع البعض شرائها، وغير هذا تحتوى على مواد كيميائية تسبب فى إزالة الطبقة السطحية من الجلد وبالتالى يزيد من إسمرار الوجه وتزيد من ظهور البقع والتصبغات الداكنة وتعمل على ظهور الهالات السوداء وتكثر من ظهور التجاعيد، ولذلك سوف نشرح إليكى خطوة بخطوة مكونات وطريقة عمل خلطة خيالية لتبييض الوجه والرقبة والتى تتكون من عناصر طبيعية تتوافر فى المنزل بأسعار بسيطة تناسب أى شخص وتتمثل فى عصير الخيار وعصير البرتقال وزيت الألوفيرا والزبادى ودقيق الشوفان. إليكى مكونات خلطة خيالية لتبييض الوجه والرقبة ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من عصير الخيار

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير البرتقال

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الألوفيرا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الزبادي

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من دقيق الشوفان

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من دقيق الأرز طريقة عمل خلطة خيالية التبييض الوجه والرقبة نقوم فى البداية بتنظيف الوجه والرقبة بالماء الفاتر ثم نتركه ليجف قليلا.

ثم نقوم بتحضير طبق ثم نضع به عصير الخيار وعصير البرتقال عصير الليمون ودقيق الشوفان ويتم التقليب جيدا.

وعلى الخليط السابق نقوم بإضافة زيت الألوفيرا والنشا ودقيق الأرز والزبادى ثم يتم مزج جميع هذه المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى نحصل على خليط متجانس ومتداخل.

ثم نقوم بوضع هذه الوصفة على الوجه ونوزعها جيدا ثم نضعها على الرقبة وبرفق ثم نتركها لمدة خمسة وثلاثون دقيقة حتى تجف.

وبعد ذلك نقوم بفرك هذه الخلطة من الوجه والرقبة وبعد ذلك نقوم بالتخلص من آثار الخلطة عن طريق غسل الوجه والرقبة بالماء الفاتر.

ويكرر إستعمال هذه الوصفة ثلاثة مرات وسوف نلاحظ التفتيح، وبعد شهر نلاحظ تفتيح وتبييض الوجه والرقبة خمسة درجات، وظهورها بشكل جميل وجذاب.

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